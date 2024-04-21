Лидер турнира претендентов Гукеш Доммараджу высказался о задачах на финальную партию

Лидер турнира претендентов, индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу на пресс-конференции высказался о задачах на 14-ю финальную партию, которая пройдёт сегодня, 21 апреля. Напомним, перед последним днём соревнований он обгоняет всех остальных участников на 0,5 балла.

— Предположим, что сегодня вы сыграете вничью, а кто-то из пары Каруана — Непомнящий выиграет. Тогда вас ожидает тай-брейк. Как вы оцениваете свои шансы на тай-брейке?

— Я думаю, ещё слишком рано об этом говорить. Я фокусируюсь только на сегодняшней партии.

Напомним, в финальном, 14-м туре лидеры встретятся между собой и могут разыграть победу по итогам партии. Гукеш Доммараджу сыграет с Хикару Накамурой, а Фабиано Каруана — с Яном Непомнящим.