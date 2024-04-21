Лидер турнира претендентов Гукеш Доммараджу высказался о задачах на финальную партию
Поделиться
Лидер турнира претендентов, индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу на пресс-конференции высказался о задачах на 14-ю финальную партию, которая пройдёт сегодня, 21 апреля. Напомним, перед последним днём соревнований он обгоняет всех остальных участников на 0,5 балла.
— Предположим, что сегодня вы сыграете вничью, а кто-то из пары Каруана — Непомнящий выиграет. Тогда вас ожидает тай-брейк. Как вы оцениваете свои шансы на тай-брейке?
— Я думаю, ещё слишком рано об этом говорить. Я фокусируюсь только на сегодняшней партии.
Напомним, в финальном, 14-м туре лидеры встретятся между собой и могут разыграть победу по итогам партии. Гукеш Доммараджу сыграет с Хикару Накамурой, а Фабиано Каруана — с Яном Непомнящим.
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 14-й тур, Торонто, Канада
Хикару Накамура - Гукеш Доммараджу
21 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Хикару Накамура
Идёт
Гукеш Доммараджу
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 14-й тур, Торонто, Канада
Фабиано Каруана - Ян Непомнящий
21 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Фабиано Каруана
Идёт
Ян Непомнящий
Комментарии
- 21 апреля 2024
-
21:08
-
20:25
-
19:21
-
19:05
-
18:53
-
18:18
-
16:53
-
15:00
-
14:59
-
14:10
-
13:01
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:58
-
11:00
-
10:04
-
09:44
-
09:30
-
09:00
-
04:45
-
03:40
-
03:31
-
03:15
-
02:36
-
01:25
-
01:13
-
00:46
-
00:09
- 20 апреля 2024
-
23:42
-
22:41
-
21:42
-
21:33
-
19:30
-
18:46