В ВАДА объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Росс Венцель заявил, что ситуации с китайскими пловцами и российской фигуристкой Камилой Валиевой значительно отличаются.

«В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация — 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже. Но главное — в деле Валиевой не было ничего, что помогло бы исключить версию умышленного приёма триметазидина за несколько дней до соревнований. Здесь же были повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат.

Ещё одно отличие дела Валиевой — первоначальная версия фигуристки, представленная на заседании CAS на Олимпиаде в Пекине, не была поддержана ни экспертами, ни производителем триметазидина. Далее она выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств. В случае китайских пловцов у нас не было никаких причин для того, чтобы опротестовывать версию о случайном загрязнении», — приводит слова Венцеля с пресс-конференции «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина. Это тот же самый препарат, который обнаружили у дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой.

Тогда ВАДА поддержало решение китайской стороны не проводить дополнительную проверку и не отстранять спортсменов от Олимпиады-2020 в Токио (Япония), которая была перенесена с 2020 года из-за COVID-19 и прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Китая по плаванию на этих Играх завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.