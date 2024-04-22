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В РУСАДА заявили, что из объяснений ВАДА неясно, почему китайских пловцов не отстранили

В РУСАДА заявили, что из объяснений ВАДА неясно, почему китайских пловцов не отстранили
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) так и не смогло объяснить, почему китайских пловцов не отстранили от соревнований на время расследования.

«Мы приняли участие в пресс-конференции, внимательно изучаем имеющиеся материалы и доводы ВАДА, которые поясняют мотивы принятого решения, и, возможно, ему есть объяснение. Но основной вопрос остаётся открытым — почему спортсменов не отстранили на период разбирательства? Если Китайское антидопинговое агентство этого не сделало, это должно было быть обжаловано.

Бесконечно слышим о том, что российская система не заслуживает доверия. Однако мы абсолютно чётко следуем всем требованиям стандартов — отстраняем спортсменов в тех случаях, когда этого требует кодекс, а если дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) принимает иное решение — мы подаём апелляцию. Национальные антидопинговые организации должны быть беспристрастны и независимы в своих решениях. И ВАДА как основной регулятор этой сферы — тем более», — приводит слова главы РУСАДА «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина. Это тот же самый препарат, который обнаружили у дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой.

Тогда ВАДА поддержало решение китайской стороны не проводить дополнительную проверку и не отстранять спортсменов от Олимпиады-2020 в Токио (Япония), которая была перенесена с 2020 года из-за COVID-19 и прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Китая по плаванию на этих Играх завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.

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