Всё, что вы не знали о регби, но боялись спросить. Рассказываем всё про рак и флай-хава

Несколько дней назад в Саранске завершился Суперкубок России по регби, в котором играли пензенский «Локомотив» и казанская «Стрела-Ак Барс». Если коротко, то первой попытки пришлось ждать аж до 60-й минуты, её занёс восьмой номер казанцев Виталий Живатов после удачного розыгрыша схватки, а точную реализацию исполнил флай-хаф Якобус Мараис… Так, стоп! Попытка, схватка, реализация, флай-хаф – нейтрального болельщика, стремящегося познакомиться с регби, некоторые термины и понятия могут ввести в заблуждение. Более того, многие до сих пор путают регби и американский футбол (да, это два абсолютно разных вида спорта). В преддверии майского рестарта чемпионата России по регби, в котором восемь сильнейших команд страны продолжат сражение за чемпионский кубок, мы решили подготовить справочный материал, с которым просмотр регби станет понятнее и интереснее.

Немного истории

Согласно устоявшейся легенде, 7 апреля 1823 года во время футбольного матча один из учеников школы города Регби (Rugby – в оригинале) взял мяч в руки. Звали этого ученика Уильям Уэбб Эллис, и именно он считается родоначальником регби, а его именем назван трофей, вручаемый за победу на Кубке мира.

В XIX веке долгое время не было единого свода правил игры в футбол (а до середины века регби был именно одной из разновидностей футбола), поэтому первоначально игра в футбол руками получила распространение только в городе Регби. Однако уже в 1845-м был опубликован первый свод правил регби-футбола, и игра начала распространяться по всей Великобритании. Примечательно, что только в 1863 году регби и футбол официально разделились, когда была создана Футбольная ассоциация, а сам футбол в современном понимании стал называться association football (футбол по правилам Ассоциации) или сокращённо – soccer. В то же время была создана первая регбийная команда за пределами Великобритании, а в 1871 году – сыгран первый международный матч – Шотландия обыграла Англию со счётом 4:1.

Уже в 1883 году состоялся первый международный турнир с участием четырёх британских сборных – Кубок Домашних наций, который существует и сейчас. Со временем к нему присоединились Франция и Италия, и теперь он называется Кубок шести наций. Первый Кубок мира прошёл только в 1987 году, а его победителем стала сборная Новой Зеландии. Действующий чемпион мира – команда ЮАР.

Сборная ЮАР по регби Фото: GASPAFOTOS/GETTY IMAGES

Важно понимать, что регби очень долго существовало как любительский вид спорта, многие клубы создавались на базе университетов или местных регбийных союзов. Так продолжалось до 1995-го, когда регби стало профессиональным. Но ещё в 1895 году часть команд, недовольных политикой Регбийного союза (Rugby union), вышли из его состава и основали свой собственный. В регби произошёл раскол, в связи с чем вид спорта разделился на два самостоятельных: классическое регби, или регби-юнион, или регби-15, и новообразованный регбилиг или регби-13. Регбилиг обрёл популярность на севере Англии, во Франции, Папуа-Новой Гвинее и особенно в Австралии.

Кстати, до сих пор некоторые национальные регбийные союзы сохранили в своём названии футбольные корни — так, в Ирландии местная федерация называется Ирландский союз регби-футбола (Irish Rugby Football Union).

Сборная Ирландии по регби Фото: Irish Rugby

Стоит отметить, что регби имеет даже олимпийскую разновидность – это регби-7. В 2016 году этот вид спорта появился в программе Олимпиады в Рио.

Ход игры

Команды в регбийном матче могут играть как руками, так и ногами. Главное и самое известное правило – нельзя передавать руками мяч вперёд! И ещё одна важная деталь – регбийные ворота имеют Н-образную форму. Так сделано, потому что для удачного удара по воротам нужно попасть мячом не под, а над перекладиной.

Продолжительность матча составляет два тайма по 40 минут, однако по истечении основного времени игра продолжается до «мёртвого» мяча. В таком случае матч завершится, если одна из команд допустит игру вперёд, атакующая команда занесёт попытку, совершит нарушение правил, или мяч просто уйдёт в аут.

Главная цель игры – набрать больше очков, чем команда соперника.

Есть несколько вариантов набора очков:

попытка – приземление мяча в зачётном поле соперника. За попытку даётся пять очков;

Все права на видео принадлежат World Rugby. Посмотреть его можно на YouTube-канале Guinness Men’s Six Nations.

реализация – удар по воротам, совершаемый после попытки. Мяч должен пройти выше перекладины и между штангами. За удачную реализацию команда получает два очка;

штрафной – удар по воротам, назначаемый после нарушения правил. Как и в случае реализации, мяч должен пройти выше перекладины и между штангами. Точный штрафной приносит команде три очка;

Все права на видео принадлежат World Rugby. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

дроп-гол – удар по воротам, выполняемый «с игры». Это один из самых зрелищных, но технически сложных элементов игры, ведь перед ударом мяч должен коснуться земли. Успешное исполнение дроп-гола даёт команде три очка.

Все права на видео принадлежат World Rugby. Посмотреть его можно на YouTube-канале England Rugby.

В регби также есть жёлтые и красные карточки. Две жёлтые карточки, как и прямая красная, приводят к удалению игрока до конца игры. А получив одну жёлтую, провинившийся игрок получает 10-минутное удаление и оставляет свою команду в меньшинстве.

В регби уже около 10 лет существует ТМО (Television Match Official), свой аналог VAR. Но, в отличие от футбольной системы, тут есть ряд важных отличий:

Арбитр ТМО может без запроса главного судьи рассмотреть эпизод, если арбитр в поле пропустил нарушение. Разбор момента доступен всем зрителям. Повтор эпизода смотрят не на маленьком мониторе, а на экране всем стадионом. Более того, телеаудитория ещё и слышит переговоры судей. Фактически решение выносит судья ТМО, а главный арбитр уже следует его рекомендации. На последнем Кубке мира опробовали систему «бункера» — если игрок получил карточку, то степень тяжести нарушения отслеживают уже по мере продолжения игры и выносят решение через какое-то время, о чём арбитр сообщает капитанам.

Просмотр ТМО во время регбийного матча Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Кстати, в регби к судье может общаться только капитан. Если обычный игрок сам, без приглашения, решит подойти и что-то сказать арбитру, то будет наказан.

Также в регби не принято затягивать время игры. Когда игрок получает лёгкое повреждение в процессе игры, то врачи оказывают ему помощь по ходу дела, саму игру никто не останавливает. Если же судья видит, что есть подозрение на серьёзную травму, то он останавливает игровые часы, чтобы игроку оказали помощь.

Важные термины

Со временем регби развился в достаточно вариативную игру с большим числом игровых фаз и моментов, уникальных для этой игры. Отличительная особенность регби – огромное число физической борьбы. Мы не будем здесь вдаваться в детали, но расскажем про некоторые термины, важные для понимания игры.

Поле – стандартный размер игрового поля 100х70 метров. К каждой линии ворот ещё примыкают зачётные поля, длиной 10-22 метра каждое. Таким образом, длина регбийного поля может достигать 144 метров. Обычно поле покрыто травой.

Ворота – регбийные ворота имеют Н-образную форму. Установлены на границе зачётного поля — линии ворот. Имеют ширину 5,6 метра, а высота перекладины — 3 метра.

Зачётное поле – зона, расположенная за линией ворот и до линии «мёртвого» мяча (границы игровой площади). Она включает линию ворот.

Пас – передача мяча другому игроку. В регби запрещено передавать мяч руками вперёд.

Удар ногой – единственный легальный способ отправить мяч вперёд. Обычно ударом ногой команда старается отыграть расстояние и отодвинуть игру подальше от своего зачётного поля. При удачном исполнении удара игроки бьющей команды могут подобрать игровой снаряд и продолжить атаку.

Все права на видео принадлежат World Rugby. Посмотреть его можно на YouTube-канале Guinness Men’s Six Nations.

Захват – способ задержать игрока с мячом и повалить его на землю. В регби нельзя делать захват в воздухе, а как только захваченный игрок оказался на земле, то его следует отпустить. Важно, что захваченный игрок не может встать и продолжить игру, а должен сделать мяч доступным для игры, отодвинув его от себя.

Рак – фаза игры, когда игроки разных команд сходятся в борьбе за мяч, лежащий на земле. Обычно он возникает после удачного захвата игрока с мячом. В раке нельзя играть руками, а игроки должны стоять на ногах. Задача игроков команд – перетолкать друг друга, чтобы мяч оказался доступен для продолжения игры.

Регбийный рак Фото: World Rugby Passport

Коридор – способ введения мяча из аута. Для розыгрыша этой комбинации игроки выстраиваются друг напротив друга, формируя коридор. Обычно игрок, принимающий мяч, поднимается вверх своими партнёрами по команде.

Розыгрыш коридора Фото: Пресс-служба Федерации регби России

Мол – фаза игры, в которой минимум два игрока оказываются связанными друг с другом, и при этом они остаются на ногах. Обычно мол формируется после розыгрыша коридора и при должной сноровке игроков становится очень грозным оружием в нападении.

Все права на видео принадлежат World Rugby. Посмотреть его можно на YouTube-канале Guinness Men’s Six Nations.

Схватка – стандартное положение для ввода мяча в игру, когда по восемь игроков из каждой команды, обхватив друг друга, выстраиваются в три линии и по команде арбитра упираются друг в друга. В образовавшийся туннель мяч вводит полузащитник одной из команд, а игроки в схватке стараются завладеть им, зацепив ногой.

Регбийная схватка Фото: Пресс-служба Федерации регби России

Офсайд – ситуация в регби, когда игрок оказался в «нелегальной» позиции, или во «вне игры». В офсайд можно попасть в открытой игре; в схватке; в раке и моле; в коридоре. Обычно «вне игры» фиксируют, если игрок одной из команд оказывается впереди мяча, то есть ближе к чужому зачётному полю.

Позиции игроков

Регбийная команда состоит из 15 игроков стартового состава (отсюда и название – регби-15) и восьмерых запасных. За каждым игроком закреплён номер, соответствующий его позиции. Игроков можно разделить на три типа: нападающие, полузащитники и защитники.

Нападающие носят номера с первого по восьмой и являются игроками схватки. Первую линию составляют два столба (№1 и №3) и хукер (№2), именно они играют самую важную роль при розыгрыше схваток, а ещё хукер вводит мяч во время розыгрыша коридора. Во второй линии играют два замка (№4 и №5), это самые высокие игроки команды, именно они выполняют роль принимающих игроков в коридоре. Фланкеры (№6 и №7) являются игроками, связывающими вторую и третью линию, а ещё они всегда готовы вступить в борьбу за мяч. А восьмой номер (позиция названа по игровому номеру – №8) – это единственный игрок третьей линии схватки, чья задача толкать её.

Нападающие РК «Локомотив-Пенза» Фото: Пресс-служба Федерации регби России

В полузащите играют всего два игрока: скрам-хав, или полузащитник схватки, и флай-хав, или полузащитник веера. Скрам-хав (№9) является связующим звеном между нападающими и защитниками. Именно он вводит мяч в схватку и получает его после розыгрыша, также девятый номер завладевает мячом после рака. Это самые миниатюрные и ловкие игроки в своей команде. Флай-хав (№10) – главный плеймейкер команды, дирижёр, задающий направление и развитие атак. Именно «десятки» обычно являются штатными бьющими и поэтому самыми результативными игроками.

Джейсон Таумалоло, флай-хав РК «Красный Яр» Фото: Пресс-служба Федерации регби России

Игроков линии трёхчетвертных, играющих под номерами с 11-й по 14-й, ещё называют веером. В центре веера играют игроки под номерами 12 и 13. Задача «центров» во время атак – стянуть на себя наибольшее количество игроков соперника, чтобы создать пространство для партнёров по команде. В защите же они закрывают образовавшиеся бреши в обороне. По краям играют вингеры (№11 и №14) – это самые быстрые игроки команды. Их задача – обеспечивать ширину и завершать атаки. В защите они составляют последнюю линию обороны.

Глубже всех играет фулбек (№15) или последний защитник. Как и следует из названия, он находится на последнем рубеже обороны и должен подчищать огрехи партнёров. Также именно фулбеки чаще всего ловят мячи после ударов соперника и нередко сами начинают атаки, в том числе ударом ноги.

Герман Давыдов, фулбек РК «Стрела-Ак Барс» Фото: пресс-служба РК «Стрела-Ак Барс»

Расклад сил в мировом регби

Всего в международную федерацию World Rugby входит более 100 членов, однако только в 10 странах регби развито на высоком уровне, а сборные этих стран являются мировой элитой: Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Франция и Италия из Северного полушария, а также Новая Зеландия, Австралия, ЮАР и Аргентина – из Южного. Эти же команды разыгрывают два крупнейших региональных турнира сборных, Кубок шести наций на севере и чемпионат регби на юге.

Сборная Новой Зеландии по регби Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Чуть ниже элитных сборных располагаются сборные Японии и Грузии, а также команды из Океании – Фиджи, Тонга и Самоа. Они могут навязать борьбу топовым сборным и иногда даже выходят в плей-офф Кубка мира (из последних примеров – Япония в 2019-м и Фиджи в 2023-м). К странам второго эшелона относят Португалию, Испанию, США, Канаду, Уругвай, Румынию, Намибию, Чили и, до отстранения, Россию. Сборные этих стран играли на Кубках мира, но обычно они выступают в роли статистов. Хотя бывают и редкие исключения: на прошлом мировом первенстве сборная Португалии обыграла Фиджи и смогла обойти в группе Грузию.

Самые крупные клубные соревнования в Северном полушарии – это английский Премьершип, где сейчас выступает наш Кирилл Готовцев, французский Топ-14 и United Rugby Championship (бывший Топ-14), где играют ведущие клубы Уэльса, Ирландии, Шотландии, Италии и ЮАР. В Южном полушарии стоит выделить Супер Регби Америкас, в котором играют клубы Аргентины, Уругвая, Парагвая, Чили, Бразилии и США, а также Супер Регби Пасифик, где представлены клубы из Австралии, Новой Зеландии и Фиджи. Также в этих странах развиты национальные турниры, например Карри Кап в ЮАР, где выступают команды, представляющие регионы страны.

Чем регби отличается от американского футбола?

Это по-прежнему довольно популярный вопрос в кругах неискушённых российских зрителей. Отличий между этими двумя видами спорта очень много. Они похожи друг на друга примерно так же, как баскетбол и гандбол или хоккей и бенди.

Интересно, что именно из футбола по правилам города Регби, или регби-футбола, получили развитие и канадский, и американский футбол. Поэтому не стоит удивляться, что виды спорта несколько похожи. Отсюда же и перекочевало название — футбол. Главное различие в механике – в американском футболе разрешён один пас вперёд. Это очень важная деталь, которая повлияла на развитие данного вида спорта. Также игрока в американский футбол очень легко опознать визуально – каркасная защита, шлем, перчатки – всё это атрибуты американского футбола.

Трэвис Келси, игрок в американский футбол Фото: AL ВЕLLО/GETTY IMAGES

Отличаются и мячи. Регбийный игровой снаряд имеет форму дыни (более округлую), а самое главное отличие от футбольного мяча – у него отсутствует шнуровка!

Регбийный мяч (слева) и мяч для американского футбола Фото: «Чемпионат»

Несмотря на все отличия, переходы игроков между двумя этими видами спорта не так уж и редки. Так, этой зимой валлийский регбист Луис Рис-Заммит расторг контракт с «Глостером» и присоединился к программе развития иностранных игроков НФЛ. По итогам просмотров участник Кубка мира – 2023 присоединился к действующим чемпионам НФЛ – «Канзас-Сити Чифс». Из регбиста стал футболистом!

Луис Рис-Заммит Фото: Michael Steele/Getty Images

Есть обратный пример. В декабре 2018 года Омари Гриняев, игрок московских «Спартанцев», прошёл отбор в московский регби-клуб «Слава». В августе 2019-го он закрепился в основном составе «часовщиков», а уже в конце 2020 года Омари дебютировал за сборную России! Сейчас он является основным игроком казанской «Стрелы-Ак Барс», в составе которой выиграл Кубок и Суперкубок России.