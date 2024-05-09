Российскому велогонщику включили гимн на турнире в Италии. Украинцев это очень возмутило

Сейчас российский спорт существует в непростых условиях изоляции, но некоторым атлетам удаётся прорваться сквозь завесу и выступать на международных соревнованиях. В число таких счастливчиков попали велогонщики, участвующие в турнирах в нейтральном статусе.

В конце апреля Виктор Бугаенко выиграл однодневную гонку «Виченца – Бионде» среди спортсменов до 23 лет в Италии. И во время награждения молодого велосипедиста вместо нейтральной музыки включили российский гимн. В нашей стране, разумеется, многие оценили это позитивно, а вот в остальном мире разгорелся настоящий скандал!

«Сам был немного в шоке»

Виктор Бугаенко – перспективный российский велогонщик. 20-летний спортсмен начал свой профессиональный путь в городе Азове в Ростовской области, но с 2021 года тренируется в Санкт-Петербурге. В копилке Бугаенко немало медалей российских первенств на треке, серебро в гонке преследования на 6 Giorni Delle Rose U23.

В шоссейных гонках крупных успехов у Виктора, выступающего за испанскую команду Penya Ciclista Baix Ebre, не было вплоть до 28 апреля этого года. Именно в этот день россиянин одержал победу на однодневке «Виченца — Бионде» среди спортсменов до 23 лет на 164,2 км.

По ходу гонки Бугаенко шёл в группе лидеров, а потом удачно поддержал атаку соотечественника Даниила Зараковского. За 18 км до финиша Виктор ушёл в единоличный отрыв и в одиночестве завершил гонку, опередив ближайшего преследователя на 12 секунд. Зараковский финишировал пятым.

Однако все главные события произошли уже после гонки. Во время церемонии награждения организаторы турнира в Италии почему-то вместо произведения «К радости» Людвига ван Бетховена, которое Международный союз велосипедистов (UCI) утвердил как гимн для наших атлетов, выступающих в нейтральном статусе, включили российский гимн.

Виктор Бугаенко (в центре) с призёрами гонки Фото: vicenzabionde.it

В шоке были все, в том числе сам Бугаенко.

«Организаторы решили включить гимн на награждении из лучших побуждений. Честно сказать, сам был немножко в шоке, что включили гимн, для любого спортсмена это важный момент, а мы давно его не слышали на международных соревнованиях. По поводу этой ситуации могу сказать только одно. Я рад, что выиграл. Я гонщик и просто хочу соревноваться в честной спортивной борьбе», – заявил Виктор «Матч ТВ».

Удивлён был и заслуженный тренер РФ по велоспорту Александр Кузнецов.

«Гимн включили организаторы. Одно дело — МОК, правительства, а другое — сам народ, итальянский. Все аплодировали, тепло приветствовали. Гимн отыграл от начала и до конца, всё как положено. Далее призы, награды — встречали тепло. Всё было так, как в старые добрые времена. Удивился ли Бугаенко? Мы готовы ко всему. Это же не единственный случай. У организаторов свои подходы», – пояснил Кузнецов «Спорт-экспрессу».

Серьёзное недовольство

Эта нестандартная история вполне могла бы остаться незамеченной, вот только на российский гимн обратили внимание в НОК Украины. Вероятно, о ситуации рассказали представители украинской команды UCA, тоже участвовавшие в этой однодневке. Ничего удивительного в этом нет – недавно же глава МОК Томас Бах говорил, что попросил украинских атлетов и спортивных чиновников следить за нашими спортсменами.

Узнав про ситуацию с гимном, президент НОК Украины Вадим Гутцайт, и. о. министра спорта Матвей Бедный и президент Федерации велоспорта Украины Андрей Гривко написали гневное письмо Томасу Баху. В заявлении говорится, что итальянские организаторы «грубо нарушили рекомендации МОК, ведь спортсмен был заявлен как нейтральный без флага и гимна». Чиновники попросили провести расследование этого инцидента и принять все необходимые меры, чтобы избежать таких ситуаций в будущем.

Пока ни МОК, ни лично Томас Бах, ни UCI не делали официальных заявлений по поводу случившегося. Скорее всего, Международный олимпийский комитет действительно попросит Международный союз велосипедистов провести расследование, но маловероятно, что виновных накажут серьёзно. Да и на российских спортсменах эта история вряд ли как-то скажется.