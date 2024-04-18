«Берегись, Макилрой!» Новак Джокович опубликовал фото с игры в гольф

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал у себя в социальных сетях свежие фото. На них Джокович играет в гольф.

«День гольфа. Берегись, Рори Макилрой! (один из самых титулованных и популярных действующих гольфистов мира, а также бывший парень Каролины Возняцки. – Прим. «Чемпионата»)», — подписал фото Джокович.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Ранее Джокович провёл первый с марта турнир на уровне ATP. Новак открыл грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Серб дошёл на нём до четвертьфинального раунда, где проиграл трёхкратному финалисту турниров «Большого шлема», шестой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду со счётом 4:6, 6:1, 4:6.

Стоит отметить, что гольфом в свободное от тенниса время также активно занимается испанец Рафаэль Надаль.