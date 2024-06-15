Россиянин Георгий Купцов выиграл золото в соревнованиях по тяжёлой атлетике на Играх БРИКС

Российский тяжелоатлет Георгий Купцов стал победителем Игр стран БРИКС — 2024 в весовой категории до 102 кг. Россиянин по сумме попыток в рывке и толчке показал результат 393 кг.

Второе место занял ещё один россиянин Егор Климонов с результатом 388 кг. Бронза досталась Джейсону Москере из Эквадора — 366 кг.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по до 24 июня, там выступают спортсмены из 90 стран. Решение спортсменов было принято, несмотря на то что МОК призывал страны бойкотировать это мероприятие. По итогам двух соревновательных дней Россия уверенно занимает первую строчку в общем зачёте соревнований.

Игры стран БРИКС — 2024. Тяжёлая атлетика, мужчины.

Весовая категория до 102 кг.