Путин призвал планировать крупные соревнования в России с учётом международных событий

Президент России Владимир Путин, анализируя итоги прошедших Игр БРИКС, призвал министра спорта страны Михаила Дегтярёва разводить в календаре подобные события с крупными международными турнирами.

«Мы с вами уже говорили на эту тему, нужно будущие соревнования такого уровня, такого масштаба планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречия с международными календарями, чтобы у нас было достаточное количество спортсменов высокого и самого высокого уровня, чтобы не было у них проблем с этим календарём. Посмотрите на будущее.

Так в целом, по-моему, очень хороший опыт, и желающих приехать достаточно много», — сказал Путин на онлайн-совещании с членами правительства.

Напомним, Игры БРИКС – 2024 прошли с 12 по 23 июня в Казани. Сборная России в общекомандном зачёте соревнований заняла первое место, завоевав 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую медаль.