МФК "Сибиряк" провёл первую тренировку в Новосибирске

10 августа мини-футболисты «Сибиряка» провели первую тренировку в Новосибирске, которой начали второй учебно-тренировочный сбор. Он продлится до 20 августа.

Все игроки команды находятся в общей группе и тренируются в обычном режиме. Приступили к тренировкам и бразильцы — Рафаэль, Жоан, Умберто, а также имеющий российский паспорт Густаво. Они пропускали чешский сбор команды с разрешения тренерского штаба, сообщает официальный сайт клуба.