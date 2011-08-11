МФК "Сибиряк" провёл первую тренировку в Новосибирске
Поделиться
10 августа мини-футболисты «Сибиряка» провели первую тренировку в Новосибирске, которой начали второй учебно-тренировочный сбор. Он продлится до 20 августа.
Все игроки команды находятся в общей группе и тренируются в обычном режиме. Приступили к тренировкам и бразильцы — Рафаэль, Жоан, Умберто, а также имеющий российский паспорт Густаво. Они пропускали чешский сбор команды с разрешения тренерского штаба, сообщает официальный сайт клуба.
Любишь кататься, люби и саночки возить
Комментарии
- 7 февраля 2022
-
01:02
-
00:22
- 6 февраля 2022
-
23:58
-
23:17
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:48
-
22:44
-
21:38
-
21:20
-
21:05
-
21:04
-
20:52
-
20:17
-
20:01
-
19:57
-
19:53
-
18:04
-
16:00
-
14:04
-
13:32
-
13:11
-
11:30
-
02:19
-
01:56
- 5 февраля 2022
-
22:30
-
22:06
-
17:44
-
17:25
-
17:25
-
17:14
-
13:16
-
12:45
-
11:40
Партнерский контент