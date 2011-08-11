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МФК "Сибиряк" провёл первую тренировку в Новосибирске

МФК "Сибиряк" провёл первую тренировку в Новосибирске
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10 августа мини-футболисты «Сибиряка» провели первую тренировку в Новосибирске, которой начали второй учебно-тренировочный сбор. Он продлится до 20 августа.

Все игроки команды находятся в общей группе и тренируются в обычном режиме. Приступили к тренировкам и бразильцы — Рафаэль, Жоан, Умберто, а также имеющий российский паспорт Густаво. Они пропускали чешский сбор команды с разрешения тренерского штаба, сообщает официальный сайт клуба.

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