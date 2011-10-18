Молчанов: КПРФ не надо стесняться играть в футбол

Вратарь московской мини-футбольной КПРФ Дмитрий Молчанов прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 1:4 в недавнем товарищеском матче, а также рассказал о подготовке к игре Суперлиги против «Тюмени».

«Сегодня смотрели контрольную игру с ЦСКА. Может быть, конечно, армейцы играли не в полную силу, но при всех наших проблемах мы должны были в той встрече забить четыре-пять мячей. Было несколько железных моментов, но где-то не хватает хладнокровия, холодной головы. Футболисты у нас неплохие, коллектив дружный, упаднических настроений нет. Надеюсь, сейчас наберёт форму один из наших лидеров Александр Левин, будет полегче. Все очень стараются, но чего-то не хватает. Всё сразу не бывает. Несмотря на то что многие наши футболисты уже играли в Суперлиге, нашей команде как единому коллективу опыта игры на этом уровне пока не хватает. Ещё, мне кажется, немного не хватает наглости.

Сейчас нам предстоит игра в Тюмени — там команда хозяев действует с настоящей спортивной наглостью, которой нам порой недостаёт. „Тюмень“ с первых минут прессингует, давит, бьётся. Нам надо быть жёстче, не проигрывать борьбу — это самое главное. И не стесняться играть в футбол. Не надо бояться и что-то переживать в себе. Наоборот, если тренер доверяет — выходить, играть, биться. И обыгрывать», — сказал Молчанов в интервью клубной пресс-службе.

Также голкипер рассказал о своём физическом состоянии после полученной травмы. «В полную силу пока не тренируюсь, сегодня бегал минут 40, но пока болевые ощущения есть. Потихонечку стараюсь работать, но в полную силу ещё не могу. Продолжаю восстановительные процедуры — уколы, иголки, массаж. Надеюсь через день-другой приступить к полноценным занятиям. Понимаю, что это необходимо», — добавил Молчанов.