МПК лишил Путина, Чернышенко и Козака паралимпийских наград

Международный паралимпийский комитет (МПК) решил отозвать паралимпийскую награду у президента России Владимира Путина, а также паралимпийские ордена у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака, заместителя министра иностранных дел Олега Сыромолотова и первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового. Награды были даны за организацию и проведение Игр-2014 в Сочи.
МПК допустил российских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. Но при этом объявил о проведении в 2022 году Генеральной ассамблеи организации, где будет решаться вопрос о возможной приостановке членства Паралимпийских комитетов России и Беларуси в МПК. На данный момент санкции, связанные с членством в МПК вследствие нарушения олимпийского перемирия, не прописаны в правилах организации.
Зимние Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.
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