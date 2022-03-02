Глава ПКР Рожков: верили в самостоятельность МПК, в то, что он не пойдёт по пути МОК

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о допуске российских спортсменов на Игры-2022 в Пекине в качестве нейтральных атлетов.

«Мы верили в самостоятельность МПК, в то, что он не пойдёт по пути МОК. Несмотря на беспрецедентное давление со стороны представителей тех стран, члены которых являются членами исполкома МПК. Мы с уважением относимся к решению МПК и понимаем, какого мужества и решительности им стоило это решение принять. Но МПК его принял, хотя для нас оно очень суровое. С правовой точки зрения, причём с обеих сторон, было сложно принять решение, которое устраивало бы всех. Но МПК смог с этим справиться.

Паралимпийский комитет России полностью принимает решение МПК и будет его выполнять. К выполнению решений мы уже приступили, мы уже не в триколоре, а в нейтральной форме, она у нас — как тренировочная. Мы вынуждены снимать с формы все флаги и символику ПКР и проводим ревизию в командах, чтобы не подвергнуть жёсткому наказанию всю сборную.

Настроение у наших ребят боевое, рабочее, они готовы показать свои максимальные результаты. Негативного отношения со стороны тренеров и спортсменов других команд к нам не наблюдается. Наоборот, оно очень уважительное. Главное — чтобы ребята участвовали и выигрывали те медали, которых они достойны. Наши спортсмены примут участие в церемонии открытия Игр, делегация будет примерно около 30 человек. По знаменосцам команды мы определимся завтра», — приводит слова Рожкова «РИА Новости».

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.