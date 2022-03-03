Российским паралимпийцам запретили выступить на Паралимпиаде в Пекине

Российские паралимпийцы не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине (Китай). Международный паралимпийский комитет сообщил, что изменил решение в отношении россиян и представителей Беларуси. Они не будут допущены к соревнованиям.
Пресс-служба МПК сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу.
Также сообщается, что в олимпийской деревне начала создаваться напряжённая ситуация. Учитывая всё это, МПК решил отстранить россиян и белорусов.
Ранее организация приняла решение допустить их в нейтральном статусе, но теперь паралимпийцы из России и Беларуси не смогут принять участие в соревнованиях.
Решение связано со спецоперацией России на Донбассе.
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