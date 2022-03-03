ОКР выступил с заявлением в связи с отстранением российских паралимпийцев

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал заявление после того, как Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских паралимпийцев от Паралимпиады в Пекине (Китай). Отстранены были и белорусские паралимпийцы.



«Эти скоропалительные и неуверенные действия МОК, который всегда основывался на принципах защиты прав и интересов спортсменов, с очевидностью свидетельствуют о внешнем вмешательстве сил, далёких от идеалов спорта и олимпийских ценностей.



В качестве обоснования принятых решений МОК сослался на предполагаемое нарушение Правительством Российской Федерации «Олимпийского перемирия», провозглашенного резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) от 2 декабря 2021 года.



После обнародования информации по итогам Исполкома МОК от 28 февраля 2022 года почти все международные спортивные федерации, Европейские Олимпийские комитеты в экстренном порядке приняли решения о запрете российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под эгидой соответствующих международных федераций и ЕОК.



При этом каких-либо конкретных сроков действия введённых ограничений не предусмотрено, что делает их «де-факто» бессрочными.



Кроме того, ни в рекомендации МОК от 28 февраля 2022 года, ни в решениях прочих международных спортивных организаций не приводится НИ ОДНОГО ПРАВОВОГО ОСНОВАНИЯ для принятия рассматриваемых решений.



В этой связи Исполком Олимпийского комитета России считает необходимым чётко обозначить свою позицию в отношении предпринятых МОК и международными спортивными организациями шагов и решений, в частности о бессрочном запрете на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.



Исполком ОКР считает, что рассматриваемые действия являются необоснованными и дискриминационными по отношению к российским спортсменам и общественным спортивным организациям.



Российские спортсмены подвергаются дискриминации по признаку национальности и гражданства, их лишают права на участие в международных соревнованиях без малейших к тому оснований», — говорится в заявлении.

Новость по теме ПКР сделал заявление по поводу запрета россиянам выступать на Паралимпиаде-2022 в Пекине