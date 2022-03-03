Министр спорта РФ выступил с заявлением по отстранению России от Паралимпиады-2022

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) запретить российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Министерство спорта считает, что решение Международного паралимпийского комитета об отстранении российской команды от участия в Паралимпийских зимних играх — дискриминационное и абсолютно политизированное. Накануне МПК дал российским спортсменам допуск к участию в Играх, а уже сегодня отстранил их от соревнований. Сожалеем, что Международный паралимпийский комитет не смог противостоять давлению национальных паралимпийских комитетов отдельных стран и отстоять основные принципы олимпизма.

Паралимпийский комитет России сейчас рассматривает вопрос подачи судебного иска на решение МПК об отстранении российской команды от участия в Играх в Пекине. Министерство спорта окажет ПКР и российским паралимпийцам всестороннюю поддержку, в том числе юридическую, в этой беспрецедентной ситуации. Считаем несправедливым, что в данной ситуации страдают спортсмены, которые преодолели в своей жизни столько трудностей и в честной борьбе завоевали право участия в Играх-2022. Сейчас мы видим главную задачу в том, чтобы обеспечить быстрое возвращение сборной России на родину. Здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и специалистов — наш приоритет», — отмечается в заявлении Матыцина.