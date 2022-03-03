Отстранённые от участия в Играх атлеты исполнили гимн России в Паралимпийской деревне
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Российские спортсмены исполнили национальный гимн в Паралимпийской деревне, которую собирались покинуть после решения об их отстранении от участия в Играх-2022 в Пекине (Китай).
«Не, ну, а чего они нам сделают? Отстранят?» — решили для себя паралимпийцы.
Ещё накануне исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) разрешил россиянам и белорусам выступить в нейтральном статусе, однако сегодня, 3 марта, изменил решение. В качестве причины МПК назвал то, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами, а в Паралимпийской деревне начала создаваться напряжённая ситуация. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу.
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