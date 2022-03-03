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«Годы подготовки просто растоптаны». Шипулин — об отстранении паралимпийцев от Игр-2022

«Годы подготовки просто растоптаны». Шипулин — об отстранении паралимпийцев от Игр-2022
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Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин высказался об отстранении российских спортсменов от участия в зимней Паралимпиаде — 2022 в Пекине.

«Сегодня Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил наших спортсменов от участия в Играх в Пекине. То же самое произошло и со спортсменами из Беларуси. В МПК объяснили это решение тем, что спортсмены из других стран якобы готовились объявить бойкот Играм, если россиян и белорусов к ним допустят.

Что-либо комментировать сейчас сложно. Но я попробую кратко изложить свою позицию конкретно по этой ситуации. Простите мне мою банальность — спорт должен оставаться вне политики. Всегда. Точка. Вот есть аксиомы в жизни, и это одна из них.

Когда МПК вводил такие санкции против наших паралимпийцев, кого он наказывал? Спортсменов, которые несмотря ни на что каждый день преодолевали себя, тренировались, шли к цели, боролись за самую главную в их жизни награду? А за что их, вот конкретно этих смелых, сильных ребят наказали? У меня нет ответа на этот вопрос. Не думаю, что и в МПК смогут сформулировать его.

Решение МПК продиктовано политикой. Его нельзя оценивать как правильное или неправильное, заслуженное или незаслуженное. Просто такого решения быть не должно вообще, потому что, повторюсь, спорт — вне политики.

Годы подготовки наших спортсменов просто растоптаны. Это сильнейший удар для каждого из них. Я надеюсь, нашим паралимпийцам хватит мужества выдержать это испытание.

Всем нам сейчас нужно очень много терпения, мужества и благоразумия. И добра. Во избежание конфликтов комментарии под этим постом я закрываю», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

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