ПКР сделал новое заявление по отстранению России. Комитет не сможет обратиться в CAS

Паралимпийский комитет России (ПКР) сделал новое заявление по поводу решения Международного паралимпийского комитета (МПК) запретить российским спортсменам выступать на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 13 марта.
Выяснилось, что ПКР не сможет подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Паралимпийский комитет России внимательным образом изучил все доводы, согласно которым российские атлеты лишены права на участие в Играх в Пекине. Ни один из них не выдерживает критики — решение абсолютно политизировано, оно противоречит всем постулатам паралимпийского движения и наглядно, яснее ясного, говорит всем: двойные стандарты, к сожалению, стали нормой для современного спорта. Сложившаяся ситуация также даёт понять всем и каждому: сильные соперники, коей всегда была и будет российская команда, сегодня не нужны.
Рекомендации президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха ведут к деградации и развалу всего мирового спорта.
ПКР после получения решения МПК о недопуске команды к Играм подключил ведущие российские и зарубежные юридические компании для проведения правовой экспертизы возможности обращения ПКР в Спортивный арбитражный суд (CAS) и получения в ходе ускоренного разбирательства положительного решения. К сожалению, это не позволяет сделать статья 2.9 Раздела о Паралимпийских играх Свода правил МПК, согласно которой МПК «может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований», а также отсутствие в Конституции МПК арбитражной оговорки, позволяющей ПКР обратиться в CAS для разрешения разногласий.
Исполкомом ПКР и Штабом ПКР на XIII Паралимпийских играх, в который входят президенты федераций и старшие тренеры по зимним паралимпийским видам спорта, принято решение оставить за собой право обратиться в надлежащие международные и национальные судебные инстанции, когда ПКР посчитает это своевременным и нужным. ПКР просит о помощи и поддержке Всемирный союз инвалидов (World Disability Union) и Международную организацию по реабилитации (Rehabilitation International).
Паралимпийский комитет России и его спортсмены в настоящее время не считают возможным и целесообразным оставаться в Пекине и планируют в ближайшее время покинуть столицу зимних Игр, город прекрасных людей», — отмечается, в частности, в заявлении ПКР.
- 4 марта 2022
-
07:33
- 3 марта 2022
-
21:27
-
19:30
-
15:47
-
15:29
-
15:09
-
13:40
-
13:21
-
11:34
-
10:44
-
10:23
-
10:07
-
09:09
-
08:29
- 2 марта 2022
-
23:39
-
22:47
-
18:29
-
18:01
-
17:38
-
14:36
-
14:23
-
13:42
-
11:31
- 28 февраля 2022
-
22:56
-
18:13
-
17:58
-
17:13
- 22 февраля 2022
-
10:50
- 21 февраля 2022
-
18:02
- 17 февраля 2022
-
09:49
- 28 января 2022
-
01:58
- 28 декабря 2021
-
11:16
- 19 декабря 2021
-
09:41
- 9 декабря 2021
-
15:04
- 5 октября 2021
-
11:07