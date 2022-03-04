ПКР сделал новое заявление по отстранению России. Комитет не сможет обратиться в CAS

Паралимпийский комитет России (ПКР) сделал новое заявление по поводу решения Международного паралимпийского комитета (МПК) запретить российским спортсменам выступать на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 13 марта.

Выяснилось, что ПКР не сможет подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Паралимпийский комитет России внимательным образом изучил все доводы, согласно которым российские атлеты лишены права на участие в Играх в Пекине. Ни один из них не выдерживает критики — решение абсолютно политизировано, оно противоречит всем постулатам паралимпийского движения и наглядно, яснее ясного, говорит всем: двойные стандарты, к сожалению, стали нормой для современного спорта. Сложившаяся ситуация также даёт понять всем и каждому: сильные соперники, коей всегда была и будет российская команда, сегодня не нужны.

Рекомендации президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха ведут к деградации и развалу всего мирового спорта.

ПКР после получения решения МПК о недопуске команды к Играм подключил ведущие российские и зарубежные юридические компании для проведения правовой экспертизы возможности обращения ПКР в Спортивный арбитражный суд (CAS) и получения в ходе ускоренного разбирательства положительного решения. К сожалению, это не позволяет сделать статья 2.9 Раздела о Паралимпийских играх Свода правил МПК, согласно которой МПК «может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований», а также отсутствие в Конституции МПК арбитражной оговорки, позволяющей ПКР обратиться в CAS для разрешения разногласий.

Исполкомом ПКР и Штабом ПКР на XIII Паралимпийских играх, в который входят президенты федераций и старшие тренеры по зимним паралимпийским видам спорта, принято решение оставить за собой право обратиться в надлежащие международные и национальные судебные инстанции, когда ПКР посчитает это своевременным и нужным. ПКР просит о помощи и поддержке Всемирный союз инвалидов (World Disability Union) и Международную организацию по реабилитации (Rehabilitation International).

Паралимпийский комитет России и его спортсмены в настоящее время не считают возможным и целесообразным оставаться в Пекине и планируют в ближайшее время покинуть столицу зимних Игр, город прекрасных людей», — отмечается, в частности, в заявлении ПКР.