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В Пекине состоялась церемония открытия Паралимпийских игр

В Пекине состоялась церемония открытия Паралимпийских игр
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В Пекине (Китай) завершилась церемония открытия зимних Паралимпийских игр. По окончании церемонии глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс обратился к паралимпийцам и людям на земле. Он призвал к миру и завершению конфликтов.

Паралимпиада завершится 13 марта. Российские и белорусские паралимпийцы были отстранены от соревнований.

Напомним, изначально МПК решил допустить российских паралимпийцев к Играм в нейтральном статусе, однако затем изменил своё решение.

Ранее ПКР сделал новое заявление по поводу решения МПК запретить российским спортсменам выступать на Паралимпиаде. Глава организации объяснил, что из-за угрозы бойкота со стороны представителей других стран МПК пришлось отстранить россиян.

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