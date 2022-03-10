Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил о проведении игр для паралимпийцев в России

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко объявил, что с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске состоятся Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Ранее сборную России не допустили на Паралимпиаду, которая проходит в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта.

«Ханты-Мансийск готов к проведению зимних игр паралимпийцев, они пройдут с 18 по 21 марта. В регионе есть вся необходимая спортивная и городская инфраструктура, соответствующая международным стандартам.

Объекты для проведения состязаний расположены недалеко друг от друга, поэтому проблем с транспортной логистикой не возникнет. Климат в этот период также подходит для соревнований», — приводит слова Чернышенко ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минспорта.