Тренер паралимпийской сборной России рассказала о провокациях со стороны команды Украины

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова рассказала о провокациях украинской сборной на Паралимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Россияне в ней участия не приняли из-за отстранения.
«У нас и так на костюмах было написано «Нейтральный спортсмен из России», так перед нами поставили условие – и это заклеить. Вся делегация заклеивала эти слова, знаки Паралимпийского комитета России. Потом пришла информация из Москвы, что мы не выступим, и это был шок. И потом ребята заклеивали слова «нейтральный спортсмен», оставляли на форме просто слово «Россия». Кричали, пели гимн, готовы были выйти с флагами.
Провокации были со стороны Украины. Но моё личное мнение какое: если ты перед кем-то виноват, то глаза опустишь и пройдёшь мимо. Вот вся команда Украины проходила мимо, опустив голову. Если ты считаешь, что мы такие нехорошие, что мы тебя обидели – так иди с гордо поднятой головой. А они шли сзади, выкрикивали всякие слова, которые всем известны.
В нашей команде никто ни разу не сказал негатива в адрес оппонентов. Мы следили за своими словами. С их стороны был негатив. Писали в личные сообщения, какие мы нехорошие. Я сказала подопечным – не отвечать. Это бесполезно, если люди не знают про Донбасс, про Одессу.
В то же время очень много позитива было с китайской стороны. Наших ребят находили в «Инстаграме», писали им тёплые слова. Вот это было удивительно», — сказала Громова в эфире программы «Неспортивный принцип».
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