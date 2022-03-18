Путин назвал верхом цинизма отстранение российских и белорусских паралимпийцев от Игр-2022

Президент России Владимир Путин приветствовал участников открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые торжественно открылись сегодня, 18 марта, в Ханты-Мансийске.

«К сожалению, в последние годы всё большее число крупных международных соревнований было отмечено событиями, несовместимыми со спортом, с его духом, характером. Мы не раз становились свидетелями сомнительного, предвзятого судейства и клеветы, враждебных выходок и откровенных провокаций, видели, как методично переиначивались, коверкались идеи самого Пьера де Кубертена, размывались некогда священные принципы спорта.

Буквально на наших глазах равенство превратилось в извращённую толерантность, справедливость – в двойные стандарты, а борьба за чистоту в спорте – в политически ангажированную диктатуру антидопинговой бюрократии.

Тяжёлым ударом для олимпийского движения стало использование чиновниками от международного спорта противоправного механизма «коллективной ответственности», который впервые запустили летом 2016 года на Играх в Рио-де-Жанейро.

Всё это приводит не только к утрате авторитета и независимости важных для развития мирового спорта организаций, но и к попранию норм Олимпийской хартии, в числе которых – ключевой тезис о том, что Игры являются соревнованием не стран, а атлетов.

Верхом цинизма стало отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Пострадали не просто ни в чём не повинные атлеты, а именно паралимпийцы – люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы», — сказал Путин.