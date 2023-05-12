Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета отменил отстранение ПКР

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета принял решение об отмене отстранения Паралимпийского комитета России. В сентябре 2023 года IPC рассмотрит вопрос о членстве ПКР в организации на генеральной ассамблее.
«Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется», — заявила пресс-служба Паралимпийского комитета России в пятницу, 12 мая. Отдельно в сообщении организации говорится о работе с дальнейшими методами защиты прав спортсменов в ситуации недопуска к международным соревнованиям.
Напомним, решение о приостановлении членства ПКР в МПК было принято 16 ноября 2022 года в Берлине на Внеочередной Генеральной Ассамблее Международного паралимпийского комитета.
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