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Президент ПКР объяснил слова о приостановлении членства в МПК навсегда

Президент ПКР объяснил слова о приостановлении членства в МПК навсегда
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Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков прокомментировал свои слова о приостановлении членства в Международном паралимпийском комитете навсегда, объяснив их эмоциями.

«Мои слова о том, что наше членство навсегда будет приостановлено, — это эмоции. ПКР свою позицию менять не будет. Поэтому нас могут надолго отстранить, до тех пор пока исполком МПК не изменит своё мнение. Но мы всё равно будем продолжать всеми законными юридическими способами бороться за права наших спортсменов и права Паралимпийского комитета России», — цитирует Рожкова «Спорт-экспресс».

На генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета, которая состоится в Бахрейне 27 сентября, будет рассмотрен вопрос участия российских спортсменов в Паралимпиаде в Париже. Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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