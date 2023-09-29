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МПК сохранил за Паралимпийским комитетом России право готовить атлетов к соревнованиям

МПК сохранил за Паралимпийским комитетом России право готовить атлетов к соревнованиям
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) сохранил за организацией право готовить спортсменов к участию в международных турнирах.

«За ПКР сохранили право заниматься подготовкой и участием спортсменов в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Ранее МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России, после чего ПКР подал протест. Российская организация выиграла в апелляционном трибунале, благодаря чему ПКР смог подать заявку на участие спортсменов в Паралимпиаде 2024 года и восстановиться в правах. Сегодня, 29 сентября, стало известно, что генеральная ассамблея МПК проголосовала против полной приостановки членства ПКР.

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