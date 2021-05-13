Сборная России по лыжам осталась без яркой страницы в соцсетях. Опять Вяльбе виновата?

Многие новости о сборной России, в частности, о группе Маркуса Крамера, болельщики узнавали из инстаграм-аккаунта аналитика команды Анатолия Волкова. Но перед чемпионатом мира в Оберстдорфе яркая страница исчезла из соцсети. А вместе с ней и интереснейшие сториз и посты о соревнованиях, тренировках и о том, как спортсмены проводили своё свободное время.

«Чемпионат» спросил у Волкова, что случилось. Неужели опять виновата Елена Вяльбе, стремящаяся оградить подопечных от пагубного влияния соцсетей?

Оказалось, что нет. Причина в другом.

«Пусть едут домой и там расслабляются». Вяльбе разозлилась на лыжников, сидящих в соцсетях Пример Большунова показывает – Елена Валерьевна права. Успешных спортсменов-блогеров в России практически нет.

«Моё терпение лопнуло»

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе уже не раз резко высказывалась о пристрастии спортсменов к времяпрепровождению в соцсетях, что на её взгляд негативно отражалось на качестве тренировок и результатах.

По окончании сезона-2019/20 Елена Валерьевна убрала с централизованной подготовки Яну Кирпиченко, заявив, что она слишком много времени проводила в «Инстаграме», вместо того, чтобы уделять внимание работе.

«Несколько спортсменок будут работать с региональными командами. Могу назвать это воспитательным процессом, поскольку моё терпение лопнуло. Они прекрасно знают, что могут и должны выступать сильнее. Вот пусть доказывают», – сказала тогда Вяльбе.

Вяльбе: завела «инстаграм», чтобы контролировать своих любимых лыжников

Во время чемпионата мира в Оберстдорфе президент ФЛГР жёстко высказалась в адрес Евгения Белова, крайне неудачно пробежавшего скиатлон. По её мнению, к таким результатам привело постоянно зависание Белова в интернет-пространстве. Кроме того, Елена Валерьевна повторила свою идею о том, что у спортсменов, которые не могут себя контролировать в плане соцсетей, неплохо бы забирать гаджеты.

Кирпиченко в итоге вернулась в сборную России и стала вице-чемпионкой мира в составе эстафеты. Белов продолжает выкладывать интересные посты и сторис. Но самого яркого аккаунта сборная России лишилась. Того самого, из которого можно было узнать массу полезной информации – даже про сюрстрёмминг!

Страница Анатолия Волкова, аналитика группы Маркуса Крамера, оказалась недоступна как раз перед чемпионатом мира в Оберстдорфе.

«Нет «Инстаграма» – нет человека»

«Руководством команды мне было предложено заблокировать аккаунт в «Инстаграме» на время чемпионата мира и вообще ограничить активность в интернете. По мнению руководства, я слишком распылялся на то, что вообще не входит в мои обязанности, и на чемпионате мира я не для постов и сторис, а для помощи Маркусу Крамеру.

Я был полностью согласен с этими претензиями, поскольку действительно слишком распылялся на свой аккаунт, старался сделать его как можно более интересным. Но я по ошибке вместо временной блокировки страницы совсем её удалил! От неё вообще ничего не осталось.

Получилось прискорбно. До сих пор, если честно, переживаю по этому поводу. На дворе XXI век, соцсети есть у всех. И получается так, что нет «Инстаграма» – нет человека, меня уже не существует для широкой общественности, я обезличен и стёрт с лица земли. Уверен, что 90 процентов подписчиков уже напрочь забыли о моём существовании. Таковая реальность и ничего с этим не поделаешь», – объяснил Анатолий Волков.

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Обидно? Конечно, обидно! И не только Волкову. Ведь его страница действительно была наполнена уникальным контентом с интересной подачей.

«Благодаря «Инстаграму» появилась хоть какая-то узнаваемость в лыжных кругах. Это была возможность самовыражаться и делиться своими мыслями с подписчиками, своего рода отдушина. Аудитория у меня была классная, активная, всем нравился мой контент, все писали, комментировали. Ни до меня такого контента никто не делал, ни после, потому что над этим нужно много заморачиваться, думать и раскручивать», – отметил аналитик сборной.

«Маркусу это не особо нравилось»

Но показ внутренней кухни сборной России нравился не всем. Старший тренер группы Маркус Крамер намекал на то, что не нужно показывать всё, что происходит в команде.

«Да, он в мягкой форме не раз мне говорил, что активность нужно поумерить, ему это не особо нравилось. Как и некоторым спортсменам. Хотя, им в один день не нравилось, а в другой подходили и сами просили сфотографировать или видео записать… Но если босс видит какую-то проблему в этом, то нужно прислушиваться.

Сейчас начинаю задумываться, что может оно и к лучшему, что так всё случилось? Я слишком увлекался и распылялся, тратил много времени на «Инстаграм». Вести страницу в той манере, в которой я её вёл – очень трудоёмкий процесс. По-хорошему, для этого нужен отдельный человек. Я же держался только на отдаче от подписчиков. И уже не мог ограничиться парой фотографий за месяц, подписчики ждали интересных сюжетов и репортажей.

Я в какой-то степени даже стал рабом «Инстаграма» и сейчас не горю желанием создавать новую страницу. Как только вспомню, сколько сил и времени ушло на создание качественного контента и раскрутку, желание сразу пропадает, а зарплату мне платят совсем за другую работу. Сейчас я лучше сосредоточусь на своих прямых обязанностях, больше буду уделять внимания своему окружению, совершенствовать уровень английского и всячески развиваться», – резюмировал Волков.