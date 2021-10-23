«Я видел, как норвежцы рвали свои флаги». Легендарный рывок советского лыжника Веденина

Вячеслав Петрович ушёл после тяжёлой болезни в возрасте 80 лет. Но его подвиг на Олимпиаде-1972 будут помнить всегда.

Про советского лыжника Вячеслава Веденина в феврале 1972 года говорил весь мир. Он сам заставил весь мир говорить о себе и о том, что случилось на последнем этапе эстафеты Олимпийских игр 1972 года в Саппоро. Советская сборная безнадёжно проигрывала норвежцам, и никто не верил, что ситуацию можно изменить. Никто, кроме Веденина. В той гонке он ценой каких-то невероятных усилий вырвал победу и вошёл в историю.

22 октября 2021 года великий лыжник скончался после тяжёлой болезни.

Но его победы будут помнить всегда.

«Сейчас у нас скорая, извини…»

В последние полтора года я пытался встретиться с Вячеславом Петровичем и поговорить обо всём, что было в его жизни и карьере. Но наш великий лыжник уже тяжело болел. В мае 2020 года он пригласил меня к себе в гости: «По телефону всё равно бесполезно говорить, лучше приезжай, покажу фотографии, медали».

Фото: РИА Новости

Но в то время уже бушевала пандемия коронавируса. Я не мог рисковать здоровьем легендарного спортсмена. Мы говорили с его супругой Ларисой Петровной в конце сентября, когда я поздравил Веденина с наступающим юбилеем и я спросил, в силе их приглашение? Она ответила: «Конечно, когда Вячеславу Петровичу станет лучше. Но сейчас у нас скорая, извини…»

Поговорить с ним я не успел. А ему было что вспомнить. За величайшую, гениальную, красивейшую победу в эстафете в Саппоро ему простили дерзость, проявленную по отношению к японскому императору. В Москве наградили Орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. А побеждённый норвежец эмигрировал в Нидерланды – на родине ему поражения не простили.

«Мне так обидно стало!»

До эстафеты в Саппоро Веденин стал первым в истории лыжником из СССР, победившим в личной гонке. Он завоевал золотую медаль на своей любимой тридцатке, выдав что-то невероятное на второй половине дистанции. Сам он всегда говорил, что именно эта победа – главная в его карьере. Главная, потому что первая. И она тоже обросла легендами. И якобы перемазанные в последние мгновения лыжи, и волшебное слово «дахусим», которое то ли было, то ли нет.

Фото: РИА Новости

Но эстафета – это всегда гордость нации. В Саппоро победа советских лыжников была фантастической. Шутка ли, перед началом четвёртого этапа наша команда проигрывала одну минут и восемь секунд!

Владимир Воронков и Юрий Скобов свои этапы пробежали прекрасно, передав эстафету Фёдору Симашеву, серебряному призёру Саппоро в гонке на 15 км. Что именно случилось с Симашевым, непонятно. Но он начал безнадёжно отставать от норвежца Ивара Формо, которого в личной гонке уверенно обыграл.

Болельщики советской команды, которые были в Саппоро, начали покидать трибуны. Советские журналисты и фотокорреспонденты – тоже.

«Я здорово разозлился. На болельщиков, на журналистов, на всех, кто похоронил нас раньше времени и ушёл со стадиона. Я ведь прекрасно знаю, почему они уходили: магазины в городе работали последний день — на следующий день выходной был, вот они и спешили покупки сделать. Мне так обидно стало! Как же можно не верить в русского лыжника! Перед стартом столкнулся с тренерами Венедиктом Каменским и Владимиром Кузиным, которые уже коньяк пили и говорили мне, что второе место тоже хорошо. Они даже не были на трассе, чтобы меня вести!» — вспоминал Веденин.

Нашего лыжника вёл великий биатлонный тренер Александр Привалов. За 5,5 км до финиша отставание было 47 секунд. Да, Веденин «снял» 20 секунд, но всего лишь 20 секунд! Но на второй половине своего этапа он просто полетел, а норвежец, абсолютно уверенный в своей победе, встал. Когда Веденин настиг Йоханнеса Харвикена, у того не было сил сопротивляться. Хотя он попытался сделать последний рывок, но упал.

Веденин тоже упал, но после финиша. Это была победа! Впервые с 1956 года советские лыжники выиграли эстафету (позже они повторили этот успех в 1980-м в Лейк-Плэсиде).

Фото: РИА Новости

«Я видел, как норвежцы флаги рвали»

Не одно поколение наших лыжников считало Веденина кумиром. Роберт Рождественский посвятил ему знаменитое стихотворение.

Сам он постоянно говорил, что никогда не относился к соперникам свысока и выигрывал не силой, а умом.

«Знаменитый финн Ээро Мянтюранта научил меня с уважением относиться к соперникам, обгоняя их, никогда не одаривать взглядом превосходства. Говорил: если будешь думать только о своём ходе, а не о том, чтобы настичь кого-то и язык ему показать, тогда и победишь. Я этот урок на всю жизнь запомнил…

Когда мы выиграли эстафету, я видел, как некоторые норвежские болельщики в ярости рвали свои национальные флаги. Представляете, каким шоком стало для них это серебро?» – вспоминал Вячеслав Петрович в 2007-м в интервью «Спорт-экспрессу».

В Норвегии поражение Харвикена в битве с Ведениным назвали в числе 15 главных разочарований в истории спорта, а сам норвежский лыжник эмигрировал в Нидерланды.

Спасибо за всё, Вячеслав Петрович. За победы и поражения, за эмоции и невероятные рассказы, за характер и волю к победе, за гордость и настоящий патриотизм.