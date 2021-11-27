Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Александр Большунов восстановился после травмы и выиграл первую медаль на этапе Кубке мира — результаты

Большунов наконец-то раскочегарился. Лидер сборной России обыграл всех норвежцев!
Андрей Шитихин
Большунов восстановился после травмы
Комментарии
Александр стремительно восстанавливается после травмы. Ох, что же будет дальше?

Классическая «разделка» на этапе Кубка мира в Руке для мужской сборной России получилась шикарной – две медали, пять спортсменов в восьмёрке сильнейших. Не хватило только золота, до которого дотерпел финн Ийво Нисканен, но зато Александр Большунов впервые в сезоне забежал в призы, а Алексей Червоткин гарантировал себе место в олимпийской сборной России, став вторым.

Российские лыжники растерзали норвежцев в классике! Клебо — бледная тень Российские лыжники растерзали норвежцев в классике! Клебо — бледная тень

Индивидуальные гонки в лыжах – не самый зрелищный вид для телевидения. Нет контактной борьбы, нет тактических хитростей, но именно это и есть лыжные гонки. Как говорят все тренеры, лучший лыжник определяется именно в «разделках», где нет «рюкзаков» и толпы спин, за которыми можно отсидеться, где есть только спортсмен и трасса.

В такой вот настоящей лыжной гонке мужская сборная России проявила себя отлично. Конечно, дополнительную мотивацию российским спортсменам придавало то, что попадание в топ-3 гарантировало место в олимпийском составе. И все бились до последнего.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 15 км. Классический стиль.
27 ноября 2021, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Ийво Нисканен
Финляндия
33:08.6
2
Алексей Червоткин
Россия
+8.3
3
Александр Большунов
Россия
+14.1

Главное, что можно отметить: Александр Большунов, несмотря на все проблемы с подготовкой, возвращается к прежним кондициям. Пока ещё до привычного состояния ему далеко, но он уже показал, что может держать скорость, терпеть и биться за призы даже не в оптимальном состоянии.

Большунов не очень сильно разогнался, в какой-то момент достаточно прилично отставал, но в итоге в заочной битве с норвежцем Эриком Вальнесом вырвал бронзовую награду. Действительно, вчерашний спринт позволил ему сделать необходимую скоростную работу, продышаться, а то, что он выбыл в четвертьфинале, может, и помогло в «разделке».

«Поставил Клебо на место». Даже норвежцы восхищены победой нашего лыжника Терентьева «Поставил Клебо на место». Даже норвежцы восхищены победой нашего лыжника Терентьева

Великолепную гонку провёл Алексей Червоткин. Он вновь стал лучшим из россиян в классике, как и в гонках в Муонио. Червоткин феноменально провёл последний 1,9-километровый отрезок, пробежав его быстрее всех. Но до победы всё равно не хватило 8,3 секунды. Зато Алексей решил другую важнейшую для себя задачу – гарантировал место в олимпийской сборной России.

Правила — не для Большунова. Кто из российских лыжников попадёт на Олимпиаду-2022? Правила — не для Большунова. Кто из российских лыжников попадёт на Олимпиаду-2022?

Сергей Устюгов провёл лучшую в карьере классическую «разделку» на Кубке мира, заняв пятое место. До этого ему не удавалось подняться на пятнашке классикой выше седьмого места. Пять секунд проиграл ему Илья Семиков, финишировавший шестым, а Иван Якимушкин с отставанием ещё в три с половиной секунды – восьмой.

Конькист Артём Мальцев обыграл на классике и Андрея Ларькова, и Александра Бессмертных. Пожалуй, у наших ветеранов нет шансов попасть на Олимпиаду. А где же другие норвежцы, кроме Вальнеса? Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо и Пол Голберг – седьмой, девятый и 10-й соответственно.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021