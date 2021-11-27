Большунов наконец-то раскочегарился. Лидер сборной России обыграл всех норвежцев!

Классическая «разделка» на этапе Кубка мира в Руке для мужской сборной России получилась шикарной – две медали, пять спортсменов в восьмёрке сильнейших. Не хватило только золота, до которого дотерпел финн Ийво Нисканен, но зато Александр Большунов впервые в сезоне забежал в призы, а Алексей Червоткин гарантировал себе место в олимпийской сборной России, став вторым.

Индивидуальные гонки в лыжах – не самый зрелищный вид для телевидения. Нет контактной борьбы, нет тактических хитростей, но именно это и есть лыжные гонки. Как говорят все тренеры, лучший лыжник определяется именно в «разделках», где нет «рюкзаков» и толпы спин, за которыми можно отсидеться, где есть только спортсмен и трасса.

В такой вот настоящей лыжной гонке мужская сборная России проявила себя отлично. Конечно, дополнительную мотивацию российским спортсменам придавало то, что попадание в топ-3 гарантировало место в олимпийском составе. И все бились до последнего.

Главное, что можно отметить: Александр Большунов, несмотря на все проблемы с подготовкой, возвращается к прежним кондициям. Пока ещё до привычного состояния ему далеко, но он уже показал, что может держать скорость, терпеть и биться за призы даже не в оптимальном состоянии.

Большунов не очень сильно разогнался, в какой-то момент достаточно прилично отставал, но в итоге в заочной битве с норвежцем Эриком Вальнесом вырвал бронзовую награду. Действительно, вчерашний спринт позволил ему сделать необходимую скоростную работу, продышаться, а то, что он выбыл в четвертьфинале, может, и помогло в «разделке».

Великолепную гонку провёл Алексей Червоткин. Он вновь стал лучшим из россиян в классике, как и в гонках в Муонио. Червоткин феноменально провёл последний 1,9-километровый отрезок, пробежав его быстрее всех. Но до победы всё равно не хватило 8,3 секунды. Зато Алексей решил другую важнейшую для себя задачу – гарантировал место в олимпийской сборной России.

Сергей Устюгов провёл лучшую в карьере классическую «разделку» на Кубке мира, заняв пятое место. До этого ему не удавалось подняться на пятнашке классикой выше седьмого места. Пять секунд проиграл ему Илья Семиков, финишировавший шестым, а Иван Якимушкин с отставанием ещё в три с половиной секунды – восьмой.

Конькист Артём Мальцев обыграл на классике и Андрея Ларькова, и Александра Бессмертных. Пожалуй, у наших ветеранов нет шансов попасть на Олимпиаду. А где же другие норвежцы, кроме Вальнеса? Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо и Пол Голберг – седьмой, девятый и 10-й соответственно.