Кубок мира — 2021/2022. Большунов провалил спринт. Сможет ли исправиться? LIVE

Сегодня, 27 ноября, в Руке пройдут индивидуальные гонки Кубка мира по лыжным гонкам — 2021-2022. Вчерашние спринты оставили в смешанных чувствах. Россияне с трудом проходили стадии плей-офф, Сергею Устюгову и Александру Большунову гонки не удались, лыжники не пробились в полуфинал. При этом сборная России завоевала первое золото благодаря Александру Терентьеву.

Юный медалист индивидуальную гонку не бежит, а вот Устюгов с Большуновым стартуют по плану. Мужская «разделка» начнётся в 12:15 по московскому времени, женская — в 15:30. За тем, как наши лыжники будут реабилитироваться после безуспешного спринта, следите в нашей онлайн-трансляции.