Кубок мира — 2021/2022. Большунов провалил спринт. Сможет ли исправиться? LIVE

Сегодня, 27 ноября, в Руке пройдут индивидуальные гонки Кубка мира по лыжным гонкам — 2021-2022. Вчерашние спринты оставили в смешанных чувствах. Россияне с трудом проходили стадии плей-офф, Сергею Устюгову и Александру Большунову гонки не удались, лыжники не пробились в полуфинал. При этом сборная России завоевала первое золото благодаря Александру Терентьеву.
Юный медалист индивидуальную гонку не бежит, а вот Устюгов с Большуновым стартуют по плану. Мужская «разделка» начнётся в 12:15 по московскому времени, женская — в 15:30. За тем, как наши лыжники будут реабилитироваться после безуспешного спринта, следите в нашей онлайн-трансляции.
Сегодня на старт не выйдет триумфатор вчерашнего спринта Александр Терентьев. Несмотря на то, что Елена Вяльбе и Юрий Бородавко в один голос говорят о его универсальности, лучше всего у 22-летнего лыжника пока получаются спринты. И самое время напомнить фантастическое забегание Терентьева в подъём, против которого не устоял даже Йоханнес Клебо.
Права на видео принадлежат FIS
Стоит отметить, что сегодняшняя классическая гонка будет квалификационной в плане попадания на Олимпийские игры в Пекине. Ещё один шанс отобраться на Игры-2022 у классиков будет через месяц в Ленцерхайде. А вообще полные критерии отбора опубликованы только на «Чемпионате». Накануне Елена Вяльбе заявила, что Александр Терентьев уже гарантировал себе место на Олимпиаде, хотя классический спринт в Руке не входил в число квалификационных.
Состав сборной России на мужскую гонку
Кто сегодня побежит в составе сборной России? В программе мужская разделка стартует первой. Российскую команду представят: 22. Александр Бессмертных, 39. Андрей Ларьков, 40. Сергей Устюгов, 44. Иван Якимушкин, 50. Артём Мальцев, 54. Алексей Червоткин, 58. Илья Семиков, 70. Александр Большунов.
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