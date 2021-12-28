Чемпионы «нормального» «Тур де Ски» не выигрывали Олимпиаду. Но Большунову нечего бояться

Единственный раз в истории многодневка состояла из шести гонок. И тогда её победитель взял олимпийское золото.

28 декабря в Ленцерхайде стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Сборная России будет представлена практически олимпийским составом. Исключение – Сергей Устюгов. Ну и Вероника Степанова, которая должна была бежать, но из-за проблем со здоровьем пропустит «Тур». Норвежцы тоже выставили почти всех сильнейших. Не опасно ли бежать все гонки за месяц до Олимпиады?

«Тур де Ски» уже не тот?

Многодневка «Тур де Ски» прописалась в программе Кубка мира на следующий сезон после Олимпиады в Турине. И это была настоящая битва на выносливость, необычный формат, крутые забеги. Главное событие Кубка мира. А вишенка на торте – гонка преследования в гору Альпе-де-Чермис.

Масса эмоций. Море зрителей. Победа — словно выигрыш чемпионата мира. Крутейшая программа с необычными дистанциями. В триумфальном для Сергея Устюгова «Туре» сезона-2016/2017 был скиатлон, хоть и в урезанном виде (20 км у мужчин, 10 км у женщин). И это был последний сезон с необычными, вернее, обычными для многодневки гонками.

Четыре сезона подряд в «Тур де Ски» нет ни одной дистанции длиннее 15 км у мужчин и 10 км у женщин. Всё для удобства показа, чтобы уложить всю трансляцию в полтора часа. Так что говорить, что нынешняя многодневка кардинально отличается от того, что было в предыдущие четыре года, – неправильно.

Но одно существенное отличие всё-таки есть. Вместо семи или восьми гонок в программе только шесть. Такое было лишь раз в сезоне-2017/2018. Тогда из-за погодных условий был отменён спринт в Оберстдорфе.

Формат более чем щадящий. Две гонки – выходной, две гонки – выходной. Словно сдвоенный этап Кубка мира. Всего шесть гонок за восемь дней. Да, «Тур де Ски» уже не тот, что был раньше.

Чемпионы «Тура» Олимпиады не выигрывают?

Несмотря на то что уже через месяц стартует Олимпиада в Пекине, с большой вероятностью лидеры пробегут все гонки «Тура».

Достаточно вспомнить, что говорилось про двукратного победителя «Тур де Ски» Александра Большунова ещё пару недель назад и накануне многодневки: от сомнений, стоит ли бежать все гонки, до борьбы за победу в общем зачёте. И это про Большунова, у которого подготовка к сезону оказалась скомканной по ряду причин.

Когда «Тур» был нормальным – действительно настоящей многодневкой с разными форматами гонок, в олимпийский сезоне победители общего зачёта золотые медали на Играх не завоёвывали.

Так было в 2010-м с чехом Лукашом Бауэром, который ехал в Ванкувер фаворитом дистанционных гонок. Но чех увёз из Канады лишь две бронзовые награды. Так было и в 2014-м. Победителем «Тур де Ски» стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, а в Сочи он завоевал только одну бронзу.

В Пхёнчхане эту тенденцию сломал Дарио Колонья. Швейцарец выиграл тот самый единственный «ненормальный» «Тур», который состоял всего лишь из шести гонок, а затем на Олимпиаде в Корее добавил к своей богатейшей олимпийской коллекции золото на коньковой «пятнашке».

Александру Большунову, который намерен защищать чемпионский титул, нечего бояться. Всё только в его ногах, руках и голове. Говорить, что «Тур де Ски» заберёт у него перед Пекином все силы не совсем верно.

Почему нет Устюгова?

Сергей Устюгов нынешний «Тур» пропускает. Таково совместное решение спортсмена и тренерского штаба. У него есть определённые проблемы со здоровьем, а рисковать перед Олимпиадой нет никакого смысла.

Новость по теме «Тур де Ски»: расписание и время трансляций

Вообще сборная России выставляет на многодневку практически олимпийский состав. Кроме Устюгова нет ещё Вероники Степановой, которая буквально накануне первой гонки почувствовала недомогание.

Мужчины:



Женщины: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Екатерина Смирнова. Александр Большунов , Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Илья Семиков.Юлия Ступак, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Екатерина Смирнова.

У некоторых спортсменов последний шанс отобраться в Пекин будет в последних квалификационных гонках – спринте и классической разделке в Ленцерхайде.

Битва за победу начнётся с конькового спринта.