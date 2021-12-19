Двукратный обладатель Кубка мира после провала в личном спринте был неудержим в командной эстафете.

«Не знаю, чего от себя ожидать». Большунов скрывает от соперников свою реальную форму?

Что творит Александр Большунов? После командного спринта на грязной и леденистой трассе в Дрездене невозможно сказать, что он не в форме. Мощные и резкие движения, уверенность, дюжина ускорений без видимых усилий, спокойствие даже после повреждения палки. А что тогда было в личном спринте, когда Сан Саныч не прошёл пролог, проиграв тем, кто всю жизнь будет рассказывать об этом событии как о главном в жизни?

«Получилось не всё»

Большунов бежал командный спринт вместе с Глебом Ретивых, как и на всех предыдущих крупных стартах, как и в прошлом году в том же Дрездене.

По убитой дрезденской трассе бежал тот лыжник, которого все привыкли видеть начиная с Пхёнчхана-2018. Который выносил соперников в самых разных ситуациях и в самых разных гонках. Куда делась его неуверенность, которая бросалась в глаза накануне?

«Вчера мы приехали и покатались перед стартом 10 минут. Это была разминка на быстром снегу. А сегодня привыкли мышцы и уже совсем другие движения. Здесь снег быстрый, поэтому даже одна тренировка важна перед стартом, чтобы почувствовать эти скорости. Получилось не всё, что хотелось вчера.

Планы на «Тур де Ски?» Не знаю, чего от себя ожидать, так как состояние непонятное. Последнюю неделю проведём с тренировками, а потом посмотрим, как будет», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

«Сбой не был запланирован»

Тренер Большунова, старший тренер сборной России Юрий Бородавко после командного спринта оценил состояние своего подопечного.

«Меня интересовало состояние Большунова — сможет ли он поддержать скорость. Он показал быстрые секунды. Это хороший психологический момент для него, он почувствовал хорошую скорость. Скоро обсудим, как провести последний этап подготовки. Это позитивные моменты.

Тот сбой, который произошёл у Большунова на спринте, не был запланирован. Нам нужно найти причину. Такого быть не должно», — сказал Бородавко.

Естественно, никто не планировал то, что Александр не пройдёт пролог в спринте. Такое было лишь раз в его карьере на Кубке мира, и то из-за падения. А тут впереди те, кто никогда больше не обыграет Сан Саныча, кто будет рассказывать об этом событии всю жизнь.

Большунов играет с соперниками?

Так что же было на самом деле и происходит по ходу текущего сезона?

Кажется, что Александр просто играет со своими соперниками. Да, порой не слушает тренеров и настаивает на своём участии в гонках, в которых ему и бежать не нужно.

Но у него всё продумано. Вряд ли это мальчишеский максимализм, на который всё можно было бы списать год или два назад. Скорее, каждая гонка Кубка мира для Большунова – это тест, во время которого он пробует разные варианты. Но ни на одной не выкладывается на максимум.

В год Олимпиады всё остальное второстепенно. Как сказала после победы женской сборной в эстафете на этапе в Лиллехаммере Елена Вяльбе: «Да бросьте, кому она нужна?»

Очень хочется верить, что Большунов просто тщательно скрывает свою форму. И на Олимпиаде всё будет «супергуд».