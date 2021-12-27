За день до старта престижной лыжной многодневки стало понятно, что Вероника Степанова в ней не выступит. У нашей спортсменки проблемы?

«Что у меня там болит — комментировать излишне». Почему россиянку сняли с «Тур де Ски»

Российская лыжница Вероника Степанова, завоевавшая в новом сезоне большую популярность у болельщиков, пропустит «Тур де Ски», который пройдёт с 28 декабря по 4 января.

Всё дело в том, что Вероника испытывала боли в животе, поэтому тренеры решили снять спортсменку с престижной многодневки буквально за день до её старта.

Неужели у одного из лидеров сборной серьёзные проблемы?

«Решили не рисковать»

Тренер Степановой Егор Сорин объяснил, с чем связан пропуск «Тур де Ски»:

«У Вероники Степановой небольшое недомогание: вчера достаточно сильно болел живот. Сегодня Вероника чувствует себя лучше, но решили не рисковать, потому что есть подозрение на отравление. «Тур де Ски» – это всё-таки не одна гонка, тем более на высоте. Учитывая, что спортсменка молодая, решили, что лучше перестраховаться и пропустить старт.

Спортсменка будет готовиться к следующему этапу. Сейчас долго думали, но фактор того, что первые две гонки будут проходить на высоте и Степанова себя нехорошо чувствовала, может негативно сказаться в будущем. Решили поберечь», – сказал Сорин.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам стартует во Франции 14 января.

«Готовлюсь дальше»

Чуть позже Вероника на своей странице в соцсети подтвердила, что действительно пропустит старты, но обошлась без новых подробностей. Более того, заметила, что их и не будет.

«NOT ready for Tour de Ski. Тренер в интервью сказал всё, что мы посчитали нужным относительно причин пропуска многодневки. Где и что у меня там болит, комментировать, как всегда, считаю излишним. При этом понимаю, что у профессиональных спортсменов есть определённая обязанность делиться информацией – в том числе о своём состоянии. Подчеркиваю: определённая. Пытаюсь это балансировать. Готовлюсь дальше», – написала Степанова.

А кто выступит от России?

В составе женской сборной России Веронику Степанову заменит Христина Мацокина. Также на «Тур де Ски» нашу команду будут представлять: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Екатерина Смирнова.

Ранее Елена Вяльбе рассказала о том, что Степанова уже обеспечила себе место в составе на Олимпийские игры – 2022 в Пекине. Поэтому пропуск стартов «Тур де Ски» никак не повлияет на участие Степановой в Олимпиаде. Более того, следует учесть, что до Игр осталось менее полутора месяцев, поэтому рисковать здоровьем спортсменки даже ради «Тур де Ски» точно не стоит.