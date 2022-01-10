«Отличная подготовка к Олимпиаде». Сергей Устюгов побегал с любителями вместо «Тур де Ски»

Один из лидеров сборной России по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустил многодневку «Тур де Ски», вместо этого оставшись на горном сборе в Италии. Вместо соперничества с сильнейшими конкурентами Устюгов решил пробежать с любителями. Он легко выиграл две гонки в рамках марафона Pustertaler. Российский лыжник назвал отличной такую подготовку к Олимпиаде.
Но перед вылетом в Пекин Устюгов пробежит этап Кубка мира в Планице, в рамках которого запланированы спринт и скиатлон.
«Сниматься? Не вариант»
Свою на данный момент последнюю гонку в Кубке мира Сергей Устюгов провёл месяц назад в Давосе.
Он стал третьим в коньковой разделке на 15 км, а после финиша долго лежал на снегу, схватившись за бок.
«Что-то пошло не так. Я ещё накануне гонки думал: лишь бы не закололо бок, но в гонке именно это и случилось. Снова диета, таблеточки и лечение. Сниматься? Не вариант. Мы знаем, что с этим делать», — сказал Устюгов после церемонии награждения.
Устюгов добавил тогда, что пропустит «Тур де Ски», чтобы целенаправленно подготовиться к Олимпиаде в Пекине.
Тренер Маркус Крамер, в группе которого работает Устюгов, объяснил, почему было принято такое решение.
«Последние два года сложились непросто для Сергея. У него были проблемы с телом. Теперь он вернулся на уровень, на котором должен быть, и мы должны удостовериться, что на Олимпиаде его тело будет работать как надо.
Здорово выиграть «Тур де Ски», но через месяц этого уже никто не помнит. Мы хотим, чтобы Устюгов в как можно лучшей форме подошёл к Олимпиаде», — объяснил немецкий специалист в интервью Aftenposten.
«Мне понравилось, отличные ощущения»
Устюгов не участвовал в гонках практически месяц.
Скорее всего, он поехал бы на этап Кубка мира во французский Ле Рус, но не получилось – этап был отменён из-за ковидных ограничений.
Именно поэтому Устюгов заявился на две гонки в рамках марафона Pustertaler в Италии.
Сергей пробежал классическую «тридцатку» даблполлингом, на финише легко оторвавшись от всех, а на следующий день выиграл забег в гору на 42 км коньковым стилем. Устюгов «привёз» больше минуты ближайшему преследователю – Петру Седову, который в межсезонье стал помощником Маркуса Крамера.
Конечно, соперников в гонках в окрестностях Тоблаха у Сергея Устюгова не было, ведь он бежал в любительских гонках. Но чтобы восстановить гоночные ощущения, именно такие гонки – идеальный вариант.
«Мне понравилось, хорошие ощущения! Это действительно отличная подготовка к Олимпиаде», — сказал Устюгов порталу FondoItalia.it.
22 и 23 января Сергей проверит свою готовность к Играм-2022 на этапе Кубка мира в Планице.
«Да, Устюгов точно побежит в Планице. Мы планируем, что он будет участвовать и в спринте, и в скиатлоне», — подтвердил «Чемпионату» Маркус Крамер.
Кажется, в Словению поедет как раз весь олимпийский состав сборной России, который будет назван 11 января.
29 января олимпийская сборная России по лыжным гонкам полетит в Пекин из Милана.
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