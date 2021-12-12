В лыжной сборной России — новый лидер. Устюгов вновь в призах даже с болями в боку!

Сергей Устюгов вернул топ-форму, в которой он разрывал весь лыжный мир в 2017-м. После серебра в спринте на этапе Кубка мира в Давосе он завоевал бронзу и в коньковой «разделке». Чего ему это стоило, стало известно только после финиша, когда Сергей признался, что бежал с болью в боку и теперь ему придётся лечиться, чтобы убрать эти ощущения.
Устюгов – просто герой! Третий раз он попал в топ-3 в личных гонках в текущем сезоне Кубка мира.
«Снова диета, таблеточки и лечение»
Устюгов бился в коньковой разделке, как лев. Вернее, как Лось. Именно так его прозвали уже давно. Он фантастическим образом разложился по дистанции.
Смотрите по отсечкам. 2,2 км – 19-й, 3 км – 19-й, 5 км – 13-й, 7,2 км – 3-й, 8 км – 3-й, 10 км – 2-й, 12,2 км – 3-й, 13 км – 3-й, 15 км – 3-й.
Он не стал быстро начинать, что на высоте Давоса чревато, но после первого круга начал прибавлять. А затем держал скорость, терпел и бился.
После финиша Устюгов просто упал и схватился за бок. Он лежал больше минуты и не мог даже снять лыжи. Затем кое-как поднялся, сдал чипы, а потом едва стоял на ногах.
«Хотел санки выиграть (Этот приз вручается победителю. – Прим. «Чемпионата»), но пока я слабенький для этого. Что-то пошло не так. Я ещё вчера думал: лишь бы не закололо бок, но в гонке именно это и случилось. Снова диета, таблеточки и лечение. Сниматься? Не вариант. Мы знаем, что с этим делать. Хочу поблагодарить Лёху Червоткина, который очень сильно мне помог сегодня. Я бы отметил всю команду, особенно сервис, прекрасно сделавший свою работу», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
Теперь Устюгов будет целенаправленно готовиться к Олимпиаде. Многодневку «Тур де Ски» Сергей пропустит.
Клебо поразил, Большунов вновь вне десятки
Устюгов – просто герой. С болью так провести гонку дорогого стоит.
Но как же круто пробежал гонку Йоханнес Клебо. А ведь коньковая «разделка» никогда не была его сильной стороной. В Давосе норвежец разложился примерно так, как Устюгов. Первую половину гонки он, можно сказать, гулял. Проигрывал на отсечках по полминуты, а затем просто понёсся. Последние два километра он просто пролетел.
На сей раз Клебо не рюкзачил, а вёл свою гонку и показал великолепный для себя результат. И всё же даже ему не хватило сил, чтобы бороться с соотечественником Сименом Крюгером. Олимпийский чемпион закрывал «красную» группу, прекрасно знал все расклады и чётко всё контролировал. Крюгер вновь выиграл коньковую «разделку,» как и неделю назад. Мощь, конечно.
Вообще, норвежцы вновь обыграли всю сборную России. В первой шестёрке – пять норвежцев и один Устюгов. В десятке ещё двое наших – Артём Мальцев и Иван Якимушкин.
Денис Спицов, как и неделю назад, вновь опередил Александра Большунова, но оба вновь за пределами топ-10. Большунов вообще не должен был стартовать из-за небольшой простуды, но настоял на своём участии в гонке. Победителю Александр проиграл 1 минуту и 10 секунд. Это много, но, надеемся, всё дело только в недомогании.
Кажется, окончательно решился вопрос с отбором в олимпийскую сборную для Андрея Мельниченко. Некогда один из сильнейших конькистов сборной России показал средний для себя результат, став 13-м. Квалификационные очки он набрал, но и гонок для отбора больше нет.
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