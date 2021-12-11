Большунов заболел и не вышел на старт. Но Клебо едва убежал от другого россиянина!

Сергей Устюгов бился с лучшим спринтером мира на равных, но пропустил решающую атаку. Зато место на Олимпиаде себе обеспечил.

Великолепный спринт на этапе Кубка мира в Давосе провёл Сергей Устюгов. Он вновь, как и на финише эстафеты в Лиллехаммере, зарубился с Йоханнесом Клебо, но норвежец оказался хитрее перед выходом на финишную прямую и выиграл гонку. Устюгов – второй и это просто прекрасно! Он из гонки в гонку доказывает, что кошмары прошлого сезона позади. Александр Большунов заболел и этап в Швейцарии пропустит целиком.

Устюгов прямо сейчас буквально на глазах возвращает ту форму, в которой его привыкли видеть болельщики. Ту форму, за которую его прозвали Лосёнком (это прозвище трансформировалось даже в Лося). К своим взрывным качествам и скоростной выносливости он добавил ещё мгновенную реакцию на то, что происходит на лыжне.

Спринт в Давосе в его исполнении можно назвать просто безупречным. Квалификация – более чем уверенно. Шестое место, беспроблемный выход в четвертьфинальные забеги и зачётные очки в Кубок мира. Жеребьёвка – Устюгов сразу выбирает забег вместе с Клебо. Никаких сомнений или опасений. Четвертьфинал – Устюгов бьётся с Клебо на равных, но чуть уступает, когда уже не остаётся никаких сомнений в том, что оба пройдут дальше.

Полуфинал – Устюгов вновь бьётся с Клебо и обыгрывает норвежца на финише, когда тот бросил толкаться и поворачивал голову, чтобы посмотреть, что происходит рядом. Неважно, что там делал Клебо. Важно то, что Сергей бился до конца.

Финал – просто красота. Устюгов раскладывается по двум коротким кругам так, что ни на одном из подъёмов не даёт себя обойти. Но Клебо всё-таки нашёл возможность вылететь вперед на повороте на финишную прямую. Кажется, Сергей немного пропустил момент атаки, иначе могло быть ещё острее. Россиянин попытался достать норвежца, но тот всё контролировал.

Но всё равно, то, что сделал Устюгов – круто. Ему бы ещё чуть больше веры в себя в борьбе с Клебо – и тогда просто искры из-под лыж полетят. Этим серебром Сергей гарантировал себе место в олимпийской сборной России на Игры-2022, выполнив критерии отбора. Хотя и так было понятно, что он совершенно точно будет в составе.

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Нет сомнений, что Устюгов ещё наберёт форму. Это замечательно и для сборной России, которая боеспособна и без Александра Большунова. Лидер нашей команды в Давосе заболел. Он пропустил спринт и не будет бежать коньковую разделку. Нет смысла рисковать здоровьем в олимпийский сезон, тем более у Александра и так всё межсезонье были проблемы.

А что остальные наши? Александр Терентьев выбыл в полуфинале, а после гонки признался, что поздний прилёт в Давос и высота сделали своё дело, как и заминка на старте. Глеб Ретивых вновь оказался неконкурентоспособен, к сожалению. Вряд ли он испытывает оптимизм в плане борьбы за место в олимпийском составе. Артём Мальцев прошёл квалификацию, и это круто для дистанционщика.

Иван Якимушкин, Денис Филимонов и Андрей Ларьков выбыли на стадии пролога, что было ожидаемо.

У женщин Наталья Непряева и Юлия Ступак выбыли в полуфинале. Непряевой не хватило разножки, чтобы пробиться в решающий забег, а Ступак не хватило сил на финиш. Остальные российские лыжницы на довольно коротком и специфичном круге, где спринтеры не оставляют шансов дистанционщикам, выбыли в прологе, а Христина Мацокина – в четвертьфинале.