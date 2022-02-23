«Соревноваться в России — не лучший вариант». Тюмень потеряет финал Кубка мира по лыжам?

Россия может остаться без финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. В качестве запасного варианта FIS рассматривает Эстерсунд. Официального сообщения о переносе пока нет, но шведов всё-таки попросили подготовиться к проведению заключительного этапа, который запланирован с 18 по 20 марта.
«Соревноваться в России — не лучший вариант»
Если будет принято решение не проводить заключительный этап Кубка мира в Тюмени, он будет перенесён в Швецию. Эстерсунд уже получил сообщение от FIS с просьбой подготовиться к возможному переносу соревнований. Об этом сообщила спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг.
«Эстерсунд попросили подготовиться. Ранее там хорошо относились к проведению лыжных гонок, поэтому, если встанет конкретный вопрос, организаторы обязательно приложат все усилия, чтобы попытаться его решить.
Соревноваться в России с такой геополитической обстановкой — не лучший вариант. Было бы разумно, если бы FIS проанализировала, можно ли перенести этап в другую страну», — приводит слова Стремберг SVT.
«Планируем провести соревнования по графику»
Однако на данный момент официальной информации о переносе этапа из Тюмени нет. В FIS сообщили, что сейчас проведение финала Кубка мира планируется в Тюмени в соответствии с ранее утверждённым календарём.
«В настоящее время этапы Кубка мира по лыжным гонкам планируется проводить в соответствии с календарём соревнований. В случае изменения статуса какого-либо мероприятия FIS сделает официальное заявление», — сообщили в пресс-службе FIS.
В то же время гоночный директор FIS Пьер Миньере объяснил, почему Федерация всё-таки рассматривает альтернативный вариант проведения финала Кубка мира.
«Существует много неопределённости, поэтому наша обязанность — подготовить план Б. Но сейчас мы планируем провести все предстоящие соревнования по графику», — приводит слова Миньере SVT.
«Финал у нас пройдёт»
Ещё в середине февраля пошли слухи о рассмотрении в FIS вариантов переноса финала Кубка мира из Тюмени. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на Олимпиаде сказала журналистам: «Я ничего не комментирую на политическую тему. Финал у нас пройдёт, а как у них — не знаю».
Изначально планировалось, что финал Кубка мира в Тюмени пройдёт с 18 по 20 марта и будет включать в себя мужской и женский спринт свободным стилем, масс-старты и гонки преследования.
В последний раз Россия принимала этап Кубка мира по лыжным гонкам в январе 2015 года. Тогда соревнования прошли в Рыбинске.
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