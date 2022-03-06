«Я рада, что Непряеву не допустили». Норвежка Йохауг довольна отстранением России

А ещё недавно Терезе обнимала Наталью после победы. Вот оно — лицемерие?

27 февраля. Разделка на этапе Кубка мира в Лахти. Наталья Непряева и Терезе Йохауг обнимаются на финише после того, как норвежка вырвала победу у россиянки, опередив её на 1,2 секунды.

5 марта. Этап Кубка мира в Холменколлене. Россиян не допустили в Норвегию из-за политической ситуации. Терезе Йохауг, уже объявившая о завершении карьеры, призналась, что рада не только отсутствию лыжников из России в Норвегии, но и персональному пропуску этапа Натальей Непряевой. Как-то быстро поменялось отношение норвежки к сопернице из России.

Вот оно – лицемерие?

Победные объятия

В разделке Лахти между Непряевой и Йохауг была ожесточённая борьба. Россиянка долгое время считалась лидером, однако норвежка всё-таки сумела опередить нашу спортсменку на 1,2 секунды. Реакция Натальи была довольно забавной, она улыбнулась, а потом слегка разочарованно откинулась на стуле. После Непряева сразу встала и пошла поздравлять праздновавшую победу. Спортсменки сперва стукнулись кулачками, а потом крепко обнялись.

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После гонки Терезе поделилась эмоциями от борьбы с россиянкой:

«Было непросто. Меня вели по дистанции, я знала, что Непряева могла оказаться за моей спиной на моём первом круге. Но мне нужно было сосредоточиться на своей гонке, что я и сделала. Ощущения от того, что она была за спиной – не самые приятные. Хорошо, что этот контакт был не такой длительный. Наташа сказала после гонки, что всё было близко. Но мы обе счастливы», — сказала Йохауг.

Фото: РИА Новости

Позднее, уже по завершении этапа, Йохауг поделилась мнением и о возможном участии сборной России в последующих этапах Кубка мира. Она заявила, что россиянам не стоит приезжать на Кубок мира в Норвегию, хотя и призналась, что сочувствует нашей команде, ведь понимает, что спортсмены не имеют отношения к происходящему. Сказано всё это было совсем не грубо, а относительно дружелюбно по отношению к нашей сборной. Хотя Терезе и до этого отказывалась ехать на финал Кубка мира в Тюмени.

«Прежде всего мне жаль спортсменов, я понимаю, что они не имеют к этому отношения. Но, с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они же представляют свою страну с флагом на груди и на голове. И считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет также выступать на спортивной арене и бороться за победу. Я сочувствую спортсменам, но в то же время неправильно, что им позволяют выступать. Спорт занимает важное место в России. А то, что Россия сейчас делает, совершенно ужасно, если смотреть телерепортажи», — пояснила Йохауг.

Обидный выпад

Уже в Норвегии после объявления о завершении карьеры мнение Йохауг, кажется, кардинально поменялось. Сперва она предположила, что следующей «королевой лыж» и обладательницей «Большого хрустального глобуса», который в этом сезоне выиграла Наталья Непряева, станет Йонна Сундлинг.

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Но здесь нет чего-то особенного, тем более выбор Йохауг – лишь личные предпочтения. А вот дальше уже произошло то, что может серьёзно задеть не только российских лыжников, но и персонально Непряеву.

«Я очень рада, что FIS приняла такое решение и сегодня Непряеву с другими россиянами не допустили до старта», — заявила Йохауг на этапе в Хольменколлене.

Фразы о том, что кто-то поддерживает отсутствие российских лыжников на этапах Кубка мира, не редкость. Вот только зачем-то Терезе персонально выделила Наталью Непряеву, чего остальные иностранные спортсмены обычно не делали, говоря лишь о российской сборной в целом. Особенно на фоне того, что наша лыжница, несмотря на пропуск этапов, всё-таки смогла выиграть «Большой хрустальный глобус», первый для России за 21 год.

Да, конечно, слова Терезе – тоже не особая новость. Норвежка и раньше планомерно выступала за отсутствие россиян на этапах в Драммене и Хольменколлене. Скорее, тут задевает именно тот факт, что буквально неделю назад Йохауг довольно дружелюбно взаимодействовала с Непряевой и не планировала никак угнетать нашу спортсменку.

Сама Непряева на выпад Терезе отреагировала также дружелюбно. Сегодня Наталья победила в Дёминском марафоне, после которого поделилась мнением о завершении карьеры соперницей.

«Конечно, очень хотелось бы выиграть у нее, но ей пора уже, что уж (смеётся). Думаю, её уход прибавит интереса в женских лыжах. Будет более непредсказуемая конкуренция», – сказала Непряева.

Кажется, Йохауг стоит всё-таки задуматься о том, как нужно относиться к своим соперникам, а не менять своё мнение в зависимости от того, как удобно.