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Кубок мира по лыжным гонкам: Терезе Йохауг заявила, что рада отсутствию Натальи Непряевой на Кубке мира

«Я рада, что Непряеву не допустили». Норвежка Йохауг довольна отстранением России
Татьяна Постникова
Йохауг рада отсутствию России на Кубке мира
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А ещё недавно Терезе обнимала Наталью после победы. Вот оно — лицемерие?

27 февраля. Разделка на этапе Кубка мира в Лахти. Наталья Непряева и Терезе Йохауг обнимаются на финише после того, как норвежка вырвала победу у россиянки, опередив её на 1,2 секунды.

5 марта. Этап Кубка мира в Холменколлене. Россиян не допустили в Норвегию из-за политической ситуации. Терезе Йохауг, уже объявившая о завершении карьеры, призналась, что рада не только отсутствию лыжников из России в Норвегии, но и персональному пропуску этапа Натальей Непряевой. Как-то быстро поменялось отношение норвежки к сопернице из России.

Вот оно – лицемерие?

Победные объятия

В разделке Лахти между Непряевой и Йохауг была ожесточённая борьба. Россиянка долгое время считалась лидером, однако норвежка всё-таки сумела опередить нашу спортсменку на 1,2 секунды. Реакция Натальи была довольно забавной, она улыбнулась, а потом слегка разочарованно откинулась на стуле. После Непряева сразу встала и пошла поздравлять праздновавшую победу. Спортсменки сперва стукнулись кулачками, а потом крепко обнялись.

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После гонки Терезе поделилась эмоциями от борьбы с россиянкой:

«Было непросто. Меня вели по дистанции, я знала, что Непряева могла оказаться за моей спиной на моём первом круге. Но мне нужно было сосредоточиться на своей гонке, что я и сделала. Ощущения от того, что она была за спиной – не самые приятные. Хорошо, что этот контакт был не такой длительный. Наташа сказала после гонки, что всё было близко. Но мы обе счастливы», — сказала Йохауг.

Фото: РИА Новости

Позднее, уже по завершении этапа, Йохауг поделилась мнением и о возможном участии сборной России в последующих этапах Кубка мира. Она заявила, что россиянам не стоит приезжать на Кубок мира в Норвегию, хотя и призналась, что сочувствует нашей команде, ведь понимает, что спортсмены не имеют отношения к происходящему. Сказано всё это было совсем не грубо, а относительно дружелюбно по отношению к нашей сборной. Хотя Терезе и до этого отказывалась ехать на финал Кубка мира в Тюмени.

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«Прежде всего мне жаль спортсменов, я понимаю, что они не имеют к этому отношения. Но, с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они же представляют свою страну с флагом на груди и на голове. И считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет также выступать на спортивной арене и бороться за победу. Я сочувствую спортсменам, но в то же время неправильно, что им позволяют выступать. Спорт занимает важное место в России. А то, что Россия сейчас делает, совершенно ужасно, если смотреть телерепортажи», — пояснила Йохауг.

Обидный выпад

Уже в Норвегии после объявления о завершении карьеры мнение Йохауг, кажется, кардинально поменялось. Сперва она предположила, что следующей «королевой лыж» и обладательницей «Большого хрустального глобуса», который в этом сезоне выиграла Наталья Непряева, станет Йонна Сундлинг.

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Но здесь нет чего-то особенного, тем более выбор Йохауг – лишь личные предпочтения. А вот дальше уже произошло то, что может серьёзно задеть не только российских лыжников, но и персонально Непряеву.

«Я очень рада, что FIS приняла такое решение и сегодня Непряеву с другими россиянами не допустили до старта», — заявила Йохауг на этапе в Хольменколлене.

Фразы о том, что кто-то поддерживает отсутствие российских лыжников на этапах Кубка мира, не редкость. Вот только зачем-то Терезе персонально выделила Наталью Непряеву, чего остальные иностранные спортсмены обычно не делали, говоря лишь о российской сборной в целом. Особенно на фоне того, что наша лыжница, несмотря на пропуск этапов, всё-таки смогла выиграть «Большой хрустальный глобус», первый для России за 21 год.

Да, конечно, слова Терезе – тоже не особая новость. Норвежка и раньше планомерно выступала за отсутствие россиян на этапах в Драммене и Хольменколлене. Скорее, тут задевает именно тот факт, что буквально неделю назад Йохауг довольно дружелюбно взаимодействовала с Непряевой и не планировала никак угнетать нашу спортсменку.

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Сама Непряева на выпад Терезе отреагировала также дружелюбно. Сегодня Наталья победила в Дёминском марафоне, после которого поделилась мнением о завершении карьеры соперницей.

«Конечно, очень хотелось бы выиграть у нее, но ей пора уже, что уж (смеётся). Думаю, её уход прибавит интереса в женских лыжах. Будет более непредсказуемая конкуренция», – сказала Непряева.

Кажется, Йохауг стоит всё-таки задуматься о том, как нужно относиться к своим соперникам, а не менять своё мнение в зависимости от того, как удобно.

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