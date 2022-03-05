Наталья Непряева отреагировала на досрочную победу в общем зачёте Кубка мира одним эмодзи

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева отреагировала на новость о своей досрочной победе в Кубка мира сезона-2021/2022 одним эмодзи. У себя в «инстаграме» она ответила на это символом «молюсь».
«Сториз» доступна в «инстаграме» Натальи Непряевой.
Напомним, Непряева досрочно одержала победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, завоевав «Большой хрустальный глобус».
Сегодня, 5 марта, в Осло (Норвегия) прошёл марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа КМ, где единственные соперницы Непряевой в борьбе за трофей – шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг, потеряли теоретические шансы на победу.
Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.
- 5 марта 2022
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