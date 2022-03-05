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Наталья Непряева отреагировала на досрочную победу в общем зачёте Кубка мира одним эмодзи

Наталья Непряева отреагировала на досрочную победу в общем зачёте Кубка мира одним эмодзи
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Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева отреагировала на новость о своей досрочной победе в Кубка мира сезона-2021/2022 одним эмодзи. У себя в «инстаграме» она ответила на это символом «молюсь».

«Сториз» доступна в «инстаграме» Натальи Непряевой.

Напомним, Непряева досрочно одержала победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, завоевав «Большой хрустальный глобус».

Сегодня, 5 марта, в Осло (Норвегия) прошёл марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа КМ, где единственные соперницы Непряевой в борьбе за трофей – шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг, потеряли теоретические шансы на победу.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.

Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит! Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит!
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