Юлия Ступак перейдёт в группу к Юрию Бородавко, Сергей Устюгов, скорее всего, отправится на самоподготовку.

«Спортсмены не будут ждать, когда Крамер вернётся». Как изменится лыжная сборная России

Сборную России по лыжным гонкам по окончании сезона ждут изменения. Президент ФЛГР и главный тренер команды Елена Вяльбе назвала имена спортсменов и тренеров, которых в следующем сезоне не будет в составе национальной сборной, а также анонсировала изменения в структуре тренировочных групп.

Изменения довольно серьёзные.

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«Не представляю, как с нами будет работать Маркус Крамер»

Основное – прекращает работу с командой немецкий тренер Маркус Крамер. Именно он писал тренировочные планы Александру Легкову перед Олимпиадой в Сочи, а затем возглавил тренировочную группу сборной России.

Крамер готов был продолжить работу, но в нынешней ситуации это невозможно. Контракты иностранных тренеров оплачивал ОКР, а сейчас с этим возникнут серьёзные проблемы. На Олимпиаде в Пекине двое спортсменов из группы Маркуса Крамера стали олимпийскими чемпионами: Юлия Ступак бежала на первом этапе женской эстафеты, а Сергей Устюгов был финишёром в мужской.

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«Пока мы не представляем, каким образом с нами будет работать Маркус Крамер. Сейчас не понимаем, как строить планы. Допустим, он будет писать планы, год люди будут тренироваться без него, но это сложно. Спортсмены, которые тренировались у Маркуса, они не будут ждать, когда он вернётся. Наверное, кроме Сергея Устюгова — там доверие на 1000% и кого-то другого он вряд ли к себе подпустит. Хотя могу ошибаться», – сказала Вяльбе в прямом эфире проекта «На лыжи».

«Юлия Ступак отправится в группу к Юрию Бородавко. Так будет лучше»

Елена Вяльбе объявила о том, что Юлия Ступак будет работать в группе Юрия Бородавко, в которой тренируется Наталья Непряева.

«Юлия Ступак будет тренироваться у Бородавко. Это было её видение. В группе у Маркуса она была одна, и это определённый тупик. Я знаю её возможности, она должна расти, а Юля даже сейчас топталась на месте. Так что это абсолютно объективно, и Маркус со мной согласился. Сейчас тандем Ступак – Непряева пойдёт на пользу обеим», – подчеркнула Вяльбе.

По её словам, прямой замены Крамеру с сохранением состава группы не будет. Сергею Устюгову и Глебу Ретивых будет предложено тренироваться в группе Егора Сорина, а Артём Мальцев сам сможет выбрать тренера, с которым готов работать дальше.

Фото: РИА Новости

Естественно, тренеры Юрий Бородавко, Егор Сорин и Олег Перевозчиков продолжат работу в качестве старших тренеров групп. Но впервые у Перевозчикова, например, будут тренироваться и женщины.

Отдельную группу возглавит Пётр Седов, которому лишь в августе исполнится 32 года. В сезоне-2021-2022 молодой тренер работал помощником Маркуса Крамера. По мнению Елены Вяльбе, Пётр Седов – уже готовый специалист для работы в сборной России. В его группе в основном будут молодые спортсмены.

Кроме того, самостоятельно будет работать и Андрей Нутрихин, второй тренер группы Егора Сорина.

«Думаю, мы должны давать возможность молодым ребятам, которые себя проявляют. Мы все не вечные, надо готовить какую-то смену – мне кажется, это правильно», – отметила Вяльбе.

Кто придёт в основную команду?

Кто покинет сборную России?

Призёры Олимпийских игр и чемпионатов мира Александр Бессмертных и Андрей Ларьков, а также Андрей Мельниченко.

Кто придёт в основу?

Из юниорской команды это Александр Ившин, Никита Денисов, Ольга Жолудева, Елизавета Бекишева, Дарья Непряева, Евгения Крупицкая, Диана Соболева, Александра Кононова.

Окончательное распределение спортсменов по основным группам пройдёт после заседания президиума ФЛГР, на котором будут утверждены все решения.

И ещё. Сама Елена Вяльбе будет выдвигаться на новый срок в качестве президента ФЛГР.