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Александр Большунов снялся с чемпионата России из-за проблем со здоровьем – что происходит с нашим лучшим лыжником?

У лучшего лыжника России проблемы со здоровьем. Что происходит с Александром Большуновым?
Михаил Чесалин
Александр Большунов снялся с чемпионата России
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Трёхкратный олимпийский чемпион снялся с летнего чемпионата России. Подготовка к сезону оказалась под угрозой?

Перед стартом летнего чемпионата России по лыжным гонкам, который пройдёт в Тюмени с 16 по 20 сентября, появились тревожные новости. Александр Большунов пропустит турнир из-за болезни, перенесённой в начале месяца. И не он один! Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что проблемы со здоровьем есть у целого ряда ведущих лыжников.

Так что же происходит с Большуновым и его товарищами по команде?

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Чем заболел Большунов?

Итак, за три дня до старта турнира Юрий Бородавко сообщил, что у целого ряда спортсменов его группы возникли существенные проблемы со здоровьем.

«У многих совсем недавно закончилась температура. Они приехали сюда и только сейчас начнут тренироваться после болезни. Речь в том числе про Александра Терентьева, Наталью Непряеву, Артёма Мальцева. Мария Истомина до сих пор находится дома с температурой. Александр Большунов не был в Терсколе, он пропустил сбор, так как у него рожала жена. Тем не менее он тоже перенёс болезнь в начале сентября", – рассказал старший тренер сборной.

Александр Большунов

Александр Большунов

Фото: РИА Новости

14 сентября стали известны и организационные решения, которые повлекло за собой недомогание лыжников и необходимость восстановления. Бородавко сообщил, что шесть лыжников сборной России точно пропустят турнир:

«Большунову, как и всем переболевшим, нужно восстановление. Поэтому он точно стартовать не будет. Точно также не побегут сёстры Непряевы и Александр Терентьев. У Маши Истоминой до сих пор температура, хотя тесты отрицательные. Артём Мальцев тоже больше недели лежал с температурой под 38. Эти спортсмены будут только тренироваться и восстанавливаться.

Алексей Червоткин также очень сильно переболел, но это было в августе. Он не имел хорошей тренировочной практики, поэтому здесь он выйдет на старт только выборочных дистанций. Всю программу в Тюмени пробегут только Денис Спицов, Иван Якимушкин, Никита Денисов и Юлия Ступак».

Юрий Викторович напрямую о коронавирусе не говорит, но раз вспоминает о тестах, значит, речь именно о нём. По крайней мере, в большинстве случаев.

Насколько всё серьёзно?

Тем лыжникам, которые пока не оправились от болезни, стоит пожелать скорейшего выздоровления. Тем, кто уже поправился, – отсутствия каких-либо неприятных последствий. Как показывает практика, некоторым спортсменам приходится долго восстанавливаться после этого неприятного вируса.

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Но если речь не идёт о чём-то неординарно неприятном, то ничего страшного с нашими лыжниками не произошло. Летний чемпионат России – это, мягко говоря, не главный турнир сезона, даже если держать в уме то, что наш спорт этой зимой будет в изоляции. Сейчас только середина сентября, сезон стартует более чем через два месяца, времени на восстановление вполне достаточно.

Кстати, если говорить конкретно о Большунове, то для него визиты ко врачам в межсезонье или даже перед крупными турнирами – не редкость. Но это совершенно не мешает ему показывать высокие результаты.

В прошлом, олимпийском сезоне Александр летом вообще постоянно лечился и восстанавливался: то с велосипеда упал, то проблемы с ахиллом, то большие неприятности с зубами, из-за которых пришлось даже операции делать. Из-за всего этого Большунов пропустил старт Кубка мира, но при этом на Олимпиаде в Пекине был бесподобен. Значит, всё преодолел и успел восстановиться.

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Так что болезнь в сентябре – это, конечно, неприятность, но совсем не крест на подготовке к сезону. И Большунов, и его товарищи по сборной, и тренерский штаб прекрасно знают, как с подобными трудностями справляться.

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