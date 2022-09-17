«Вымирающий вид спорта». Лыжные гонки на грани катастрофы — их спасут только реформы

Известный французский лыжник Лука Шанава – победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион мира среди юниоров — на днях сделал довольно жёсткое и весьма неприятное заявление о развитии лыжных гонок в мире.
«Сейчас лыжные гонки кажутся вымирающим видом спорта. Мы испытываем трудности в ряде стран. Это сложный момент, но нам нужно искать решения, как бы трудно это ни было», – самая эмоциональная часть его речи.
Если задуматься и посмотреть цифры, то Шанава действительно прав. Если в России или Норвегии проблем нет, то на мировом уровне лыжи становятся всё менее популярными и интересными. Доклад международной федерации лыжных видов спорта показывает падение телепросмотров на 27%.
Возможно, всему этому способствует и потепление климата – в той же Европе найти зимой снег – это существенная проблема. Но есть и явные просчёты в управлении. FIS каждый год «радует» лыжников и национальные федерации новыми правилами, но не все из них идут на пользу зрительскому интересу. А ведь спасти лыжный спорт могут только существенные реформы.
И о них в лыжном сообществе говорят всё чаще и чаще.
Лыжники на трассе
Фото: РИА Новости
В чём взять пример с биатлона?
Сразу оговоримся, что речь идёт не о том, чтобы у России было как можно больше медалей на мировом уровне, а об интересе к виду спорта в мире, о повышении уровня конкуренции и количества вовлечённых стран, роста телерейтингов, а вместе с ними – спонсорских контрактах и заработках.
Сравнение с биатлоном, вероятно, набило лыжникам оскомину, но без него не обойтись. И достаточно просто сравнить призовые лыжников и биатлонистов, допустим, на Кубке мира, чтобы понять – международная федерация биатлона делает свою работу по привлечению зрителей и спортсменов лучше.
В новом сезоне FIS вводит равные дистанции для мужчин и женщин. Но кто-то может объяснить, как это может сказаться на зрелищности? Как это вообще может улучшить лыжные гонки? Равноправие – да. А дальше что?
Если мы не рассматриваем радикальную перестройку мировых лыжных гонок, то календарь действительно можно подкрутить, а некоторые дисциплины изменить. Но точно не в сторону косметического изменения дистанций.
Совершенно непонятно, почему FIS жестоко игнорирует смешанные дисциплины, раз уж оно так печётся о равноправии. Действительно, не все команды могут набрать полноценную четвёрку на классическую эстафету, но можно же провести смешанную гонку в формате 2+2. Или уделить большее внимание зрелищному командному спринту, но смешанному. В биатлоне в таких гонках, как любит говорить Губерниев, «уже установок не хватает».
Без России не обойтись
Большое внимание зрителей всегда привлекают мини-туры в рамках того же Кубка мира. «Тур де Ски» – это вообще свой, особый мир, своя драматичная борьба до последних метров дистанции. Понятно, что сделать второй такой же сложно, но нужно пробовать. В том виде спорта, где на «Большой глобус» обычно претендуют один-два человека, локальные трофеи очень важны.
Также FIS стоит внимательнее относиться к локациям, в которых проводятся гонки. В лыжах стрелять не надо, поэтому лыжню можно проложить хоть по центру города – дополнительных требований по безопасности тут нет.
В прошлом году городской этап провели в Дрездене, и это смотрелось очень круто. Понятно, что организация таких гонок связана с дополнительными сложностями и затратами. Но без этого при создании классного шоу не обойтись.
И да, понятно, что FIS в отношении России часто действует из политических соображений, но игнорировать российские локации, когда в Европе из-за изменившегося климата просто нет снега – это настоящий абсурд.
Если же говорить о политике, то отстранение России сильно ударит по зрительскому интересу к лыжным гонкам. Как показывают цифры, именно в нашей стране, а не в Норвегии или Швеции внимательнее всего следят за трансляциями. Наша страна – это 35% телерынка. И почти все они исчезнут в случае отстранения российских лыжников. А вместе с ними уйдут и те, кого безотносительно результата привлекала борьба русских с норвежцами. Так что политическое отстранение России – это просто выстрел себе в ногу.
Лыжная эстафета
Фото: Thomas Eisenhuth/Getty Images
Радикальная реформа
Если же FIS всё-таки выбросит из лыжных гонок россиян и почти полностью ликвидирует конкуренцию в мужских битвах, то спасением может стать путь радикальных реформ, предлагаемых Йоханнесом Клебо.
Норвежец считает, что время сражений национальных сборных уходит в прошлое и их место должны занять спонсорские команды, как в велоспорте или, грубо говоря, в футболе. Лыжники из разных стран смогут выступать за одну команду, эти команды будут помогать лидерам биться за Кубок мира. А национальные сборные останутся только на чемпионатах мира и Олимпиадах.
Понятно, что российским лыжам такое решение не слишком выгодно, ведь будет размыта мощная национальная сборная. Но, объективно говоря, это может привлечь достаточно большой интерес. Во-первых, свой шанс получат лыжники из малых стран. Во-вторых, мужские лыжи уйдут от парадигмы Россия против Норвегии, а за победу могут сражаться несколько относительно равных команд. В-третьих, вспомните тот же футбол: какими яркими были противостояния «Барселоны» и «Реала», когда в них были Месси и Роналду. Представьте себе битву интернациональных команд Большунова и Клебо! Вероятно, это может подарить лыжным гонкам новый импульс.
Понятно, что уход в клубные лыжные гонки – это реформа радикальная. Можно действовать и более осторожно. Но понятно одно: существенные изменения в этом замечательном виде спорта давно назрели. Без них не обойтись.
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