Лука Шанава: сейчас лыжные гонки кажутся вымирающим видом спорта

Чемпион мира среди юниоров в спринте, победитель и призёр этапов Кубка мира французский лыжник Лука Шанава оценил уровень популярности лыжных гонок в мире.

«Сейчас лыжные гонки кажутся вымирающим видом спорта. Мы испытываем трудности в ряде стран. Это сложный момент, но нам нужно искать решения, как бы трудно ни было.

Биатлон умеет делать крутые телетрансляции. Они развили свой спорт новыми форматами. Лыжные гонки тоже имеют большой потенциал, но мы должны вносить коррективы и пробовать новые вещи, даже если не всё, что мы попробуем, сработает.

Также многим можно вдохновиться в велоспорте. По крайней мере, странам есть что обсудить. Конечно, многое зависит от финансирования. Если спонсоры будут помогать только топ-командам, это не поможет развитию спорта, а если они задействуют и молодых спортсменов – поможет», — приводит слова Шанава VG.