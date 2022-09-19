«Было страшно брать дочку на руки». Интервью с Большуновым о главной победе в его жизни

Александр рассказал и про пополнение в семействе, и про перенесённый коронавирус, и даже про желание попробовать себя в фигурном катании.

Летний чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени остался без целого ряда главных звёзд национальной команды – многих лыжников недавно подкосил коронавирус. Не устоял перед заразной хворью и Александр Большунов.

К счастью, сейчас лучший лыжник мира в порядке и быстро восстанавливается. Безусловно, помогают и позитивные семейные новости: совсем недавно Александр впервые стал отцом. «Чемпионат» поговорил с Большуновым и о пополнении в семействе, и о других актуальных темах: состоянии здоровья, грядущем решении FIS, словах Клебо о русских и даже об опыте комментатора.

«Как этого крошечного человечка на руки-то брать?»

– Александр, насколько серьёзно болезнь ударила по вашему состоянию?

– Август в тренировочном плане у меня получился не такой, как хотелось бы. Я не был на сборе в Терсколе, а в начале заболел. Была температура в районе 37,8-38°С, пришлось даже сбивать, ну и воды много пить. Через пару дней после того, как температура пришла в норму, я поехал на сбор в Тюмень.

– Тяжело было после пропущенного сбора и болезни?

– Ещё как! Мне в первые дни даже по равнине было тяжело бегать. На спусковых частях трассы толкаешься и понимаешь, что ты просто ноль.

– А с чего вообще вы подхватили корону? Ведь были дома, ждали рождения дочки, наверняка береглись.

– Кажется, после встречи с Юрием Викторовичем Бородавко это произошло (смеётся). Ведь они в Терсколе все переболели. Ну и симптомы у меня были такие же, как у всех остальных спортсменов группы.

Александр Большунов с дочкой Фото: Из личного архива Александра Большунова

– На сбор в Терскол вы даже не планировали ехать?

– Планировал, но сроки родов немного сдвинулись. Врачи говорили, что вот-вот всё произойдёт. Я думал, что пару дней побуду дома, чтобы убедиться, что с Аней всё в порядке, а потом поеду на сбор. В итоге ожидание родов затянулось на весь сбор (смеётся).

– Но оно же того стоило. Это главная победа в вашей жизни?

– Конечно. Правда, нужно время, чтобы окончательно пришло осознание, что нас уже не двое, а трое. Признáюсь, когда впервые взял Еву на руки, страшно было, потому что не знал, что дальше делать (смеётся). Как этого крошечного человечка на руки-то брать?

– Вы же дома были, пока болели? Не переживали, что дочка может болезнь подхватить?

– Ещё как переживали. Аня ведь тоже заболела, но с Евой, к счастью, всё было в порядке.

– Как бы вы своё состояние оценили? Если даже сравнить с тем же периодом прошлого года, когда неприятности со здоровьем просто скопом навалились?

– Сложно сказать сейчас. Зима покажет, насколько серьёзно болезнь сказалась на уровне подготовки.

«Повторять опыт комментатора я не планирую»

– На чемпионате России вы попробовали себя в роли комментатора. Понравилось?

– Да, ничего так. Правда, я комментировал между тренировками, пожертвовал собственным отдыхом ради этого. Получается, я первую тренировку провёл, потом отработал на трансляции, а затем на вторую тренировку вышел. Но повторять этот опыт в будущем пока не планирую, мы с Еленой Валерьевной договорились только на один рабочий день (смеётся). Пока передо мной другие задачи.

– Когда пришли в группу новички, это хоть как-то вас подстегнуло? Может, веселее стало, больше подколок?

– Да особо ничего не поменялось. Всем уделяется внимание. Мне показалось, что новички нашей группы даже удивились, что они вот один день потренировались и словно давно тут с нами работали.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

– Юля Ступак не готова смириться с тем, что пропустит чемпионат мира, и продолжает верить в то, что наших спортсменов допустят до международных стартов. Вы как настроены?

– Я настроен оптимистично. Надеюсь, что руководители FIS придут к мнению, что выступать на международных соревнованиях должны все сильнейшие вне зависимости от национальности.

– Вы читали интервью Йоханнеса Клебо, в котором он чуть смягчил позицию по отношению к допуску российских спортсменов?

– Нет, полностью я его не читал, а то, что было опубликовано… Как ещё его перевели – точно правильно? Но бороться с лучшими мы все хотим. Борьба сильнейших двигает любой вид спорта вперёд.

– Верите, что FIS может пойти своим путём, отличным от других? В биатлоне россиян не допустили.

– Пусть FIS рискнёт и станет исключением из общей тенденции. Почему нет?

– Если сезон будет только в России, это скажется на мотивации?

– Да это уже сказывается, что скрывать. Но я не вижу смысла забегать вперёд и что-то загадывать. Нужно тренироваться и готовиться.

– Нет мыслей – а какой смысл готовиться, я и так на одной ноге всех обыграю?

– Нет, конечно. Чтобы на одной ноге в России соперников обыгрывать, нужно тренироваться очень много. А я мало тренируюсь.

– Даже не сомневался, что вы это скажете.

– Я стараюсь много тренироваться, но на данный момент не всегда получается.

– 50-60 км за тренировку это мало?

– Нормально, но можно и побольше, конечно.

– Большой резонанс вызвали результаты контрольной тренировки в Малиновке, когда вы стали последним. Что это было?

– На самом деле, довольно быстро после старта я понял, что самочувствие не то, с которым можно максимально прорабатываться. Проехал в среднем темпе. Можно было немного быстрее пробежать на тот момент, если прям совсем упереться, но смысла в этом не было. Я бы получил от той тренировки больше вреда, чем пользы.

Александр Большунов с женой Фото: Из личного архива Александра Большунова

«Хоть в фигурном катании готов себя попробовать»

– Вас удивило, что на летнем чемпионате России такие хорошие призовые?

– Это же очень круто! На зимнем чемпионате России в Сыктывкаре призовые были намного меньше. Хотелось бы, чтобы такие же призовые были и на всех стартах сезона. Это очень хороший стимул, особенно для молодых спортсменов.

– Внутренний календарь у нас очень плотный. В случае отсутствия международных стартов будете стартовать каждую неделю?

– Опять же, рано про это говорить. Пока мы ещё не изучали календарь детально. Ближе к старту сезона будем с тренером решать, где именно стартовать.

– Вы недавно поучаствовали в записи программы Никиты Нагорного «Обмен спортом». Теперь сальто сделаете в любой момент?

– Конечно, а что там сложного? Просто я не буду делать его где угодно, только на безопасной поверхности. На самом деле, я хотел больше элементов выучить, предложил ему научить меня делать «солнышко» и какой-то элемент на брусьях, но он сказал: «Всё, хорош, я устал, пора заканчивать». И мы съёмки завершили. Именно после них у меня поднялась температура, кстати.

– К гребле тоже приноровились?

– Ну там тоже ничего сложного, бери да загребай. Для лыжника точно никаких проблем в плане гребков, тут главное равновесие держать. Когда на первых тренировках я один пробовал – очень сложно было. Для этого нужен навык. Я же буквально пару минут погрёб на тренажёре, и всё — в лодку. Но вроде получилось.

– Ещё в каком-то виде спорта готовы себя попробовать?

– В любой момент. Хоть в фигурном катании можно попробовать. Я прыжок в один оборот сделаю, но без коньков. А на коньках нужно подготовиться.

– Если Саша Трусова пригласит на тренировку…

– Приду (смеётся). А я бы на лыжах её поучил кататься. Это реально интересно, когда ты чему-то можешь научиться от кого-то и научить другого человека.