«Абсолютное безумие». Норвежский лыжник просто поиздевался над соперниками и всех обыграл

Кажется, «Большой хрустальный глобус» на мужском Кубке мира по лыжным гонкам уже можно вручать. Рассказы Йоханнеса Клебо о недолеченной травме оказались сказками, расслабляющими соперников. Лучший норвежский лыжник на старте сезона вообще не встречает сопротивления. В гонке преследования в Финляндии он просто издевался над соперниками и всё равно выиграл!

«Он держит всё под контролем»

Первую гонку преследования на Кубке мира – 2022/2023 можно было смело называть исторической. Из-за реформ Международной лыжной федерации в календаре появилось 20-километровое преследование, одинаковое как для мужчин, так и для женщин. Весьма нестандартная дистанция, которую всем лыжникам на Кубке мира предстоит понять, принять и научиться бегать.

Клебо на эту дистанцию вышел первым. Перед стартом сезона он много жаловался на своё здоровье и опасался, что до Нового года вообще ничего не сможет выиграть. Но то ли хитрил, то ли у всех остальных дела ещё хуже, ведь первые две гонки Кубка мира он выиграл очень легко. Видимо, первое.

Накануне Йоханнес так проехал разделку, что «привёз» Голбергу 20 секунд, а всем остальным – полминуты и даже больше. Великий Петтер Нортуг, ныне работающий экспертом на телевидении, не сдерживал своих эмоций.

«То, что Клебо делает каждый день – это безумие. Видно, что Йоханнес находится в хорошей форме. Он идёт сильно, держит всё под контролем, уверен в себе и развивает хорошую скорость даже на равнине. Двойная победа, одержанная им здесь – абсолютное безумие», – заявлял норвежец. И это он ещё третьей гонки не видел! Интересно, что Нортуг скажет после неё.

Клебо хоть вспотел?

У Клебо было два варианта, учитывая его преимущество. Всадить со старта на все деньги и никого к себе не подпустить или поиграть в кошки-мышки.

Клебо, конечно, выбрал второй вариант, он же не Терезе Йохауг.

Первый круг в исполнении норвежца вообще выглядел издевательством над соперниками: лидер Кубка мира забирался в подъёмы пешком. А ногами и руками двигал, кажется, только для того, чтобы не замёрзнуть.

Но даже при таком прогулочном темпе Клебо группе преследователей потребовалось почти семь километров, чтобы настичь лидера. Ну а дальше всё было предсказуемо до самого последнего подъёма. Из сильной первой группы в отрыв никто дёргаться не пытался – смысла не было. Взвинчивать темп тоже было странно. Так что группа тащилась так, чтобы просто не остановиться.

По большей части лидировал Холунд, выходили вперёд Хальфварссон и Порома. Иногда даже Клебо задавал темп, но, кажется, совсем нехотя. Куда больше титулованному норвежцу нравилось висеть у кого-нибудь на спине.

Ну а на последнем подъёме Клебо сделал то, ради чего и бежал 19,5 километров на расслабоне – рванул так, что отцепил всех без исключения. В последний поворот Йоханнес заходил в гордом одиночестве. Отрыв, созданный буквально за 200 метров, позволил ему бросить работу чуть ли не в самом начале финишной прямой. Норвежец больше оглядывался на борьбу соперников и махал руками финским болельщикам, чем толкался палками.

Есть ещё одна красивая победа, третья подряд. Второе место занял ещё один норвежец Пол Голберг. Третьим финишировал Калле Хальфварссон, но после гонки его дисквалифицировали за то, что на финишном подъёме он вылетел на встречную полосу. Так что третье место перешло к Федерико Пеллегрино.

Турбоускорение от шведки

В женской гонке интриги было больше. Стоит признать, что с уходом Терезе Йохауг её теперь будет больше в каждой гонке без исключения. И нам остаётся только в очередной раз пожалеть, что в этой борьбе не участвуют россиянки.

Эбба Андерссон, стартовавшая первой, подпустила к себе соотечественницу Фриду Карлссон. А та в конечном итоге подругу по команде просто съела. Фрида на последних километрах включила какое-то суперускорение и умчалась побеждать. Эбба удержала второе место, а третьей стала Тириль Венг.