Норвежская лыжница с мужской бородой выиграла гонку. Это помешательство или что вообще?

В прошлые выходные на лыжных соревнованиях в Бейтостолене (Норвегия) произошёл крайне необычный инцидент. Одну из гонок выиграла спортсменка с нарисованной на лице бородой. Это была 20-летняя Гида Вествольд Хансен.

«Если бы я выглядела так, меня бы допустили к Олимпиаде», – заявила норвежка. Что вообще она всем этим хотела сказать?

«У нас есть два варианта протеста»

В России мало кто знает Гиду, а она в свои 20 лет, между прочим, первая и единственная чемпионка мира среди женщин по лыжному двоеборью. На тот момент, когда она завоевала золото в 2020 году, ей было всего 18 лет! Сейчас юная спортсменка является лидером среди женщин в Кубке мира.

Перфоманс Хансен с бородой на турнире в Бейтостолене был не детской шалостью и не взрослым помешательством, а акцией протеста против главной проблемы в лыжном двоеборье. Дело в том, что эта дисциплина – единственная, в которой на Олимпиаде разыгрываются медали только среди мужчин. А в июне МОК принял решение, что на Играх-2026 женское лыжное двоеборье также не будет входить в программу соревнований. Такое жестокое положение дел, естественно, не устроило лучшую лыжницу планеты.

«Это абсурдно, что для участия в Олимпиаде нужно так выглядеть или носить бороду. Мы надеемся что-то с этим сделать», – заявила чемпионка мира после того, как маркером нарисовала у себя на лице мужскую бороду.

На соревнованиях в Бейтостолене Гида вместе с партнёршами по команде организовала целую серию акций в поддержку женщин в лыжном двоеборье. На старт с нарисованной бородой вышла только сама Хансен, но перед началом гонки все спортсменки подняли палки, скрестив их в воздухе. Позднее девушек поддержали и несколько мужчин двоеборцев, которые также на старте подняли палки в виде «креста».

«Это признак того, что мы не согласны с решением МОК, принятым в июне, и хотим сосредоточиться на том, чтобы девушки участвовали в Олимпиаде, – пояснил менеджер команды двоеборцев Ивар Стуан. – На самом деле есть два варианта протеста. Во-первых, мы скрестили палки на старте и финише, а во-вторых, некоторые девушки разрисовали свои лица. Скрещивание палок — это знак «Х», то есть «без исключений». В 15 из 16 видов спорта на зимних Олимпийских играх участвуют мужчины и женщины. По нашему мнению, плохо, что двоеборье является исключением».

Гида Вествольд Хансен с нарисованной бородой Фото: Heiko Junge/AP Photo/ТАСС

«Нам не разрешено, потому что у нас другой пол»

Почему же на Олимпиаду решили не добавлять женское лыжное двоеборье?

По словам Стуана, официальным объяснением стало ограниченное количество квот. Чтобы в Играх участвовали спортсмены одной дисциплины, нужно сократить число выступающих в другой. Менеджер признаёт, что в 2018 году уровень развития женского двоеборья был невысок и не заслуживал включения в Олимпийские игры, однако сейчас ситуация изменилась.

«Нам закрыт доступ на крупнейшее спортивное событие в мире, – возмутилась ещё одна спортсменка Марте Лейнан Лунд. – Почему? Потому что мы недостаточно хороши? Потому что мы не хотим? Потому что мы не заботимся о себе? Нет. Нам не разрешено, потому что у нас другой пол! Это вопрос равноправия. Наш вид спорта единственный, где ты не можешь участвовать в Олимпиаде только потому, что у тебя другие половые признаки. Я думаю, что это просто в высшей степени несправедливо!»

Лыжницы намерены и дальше устраивать протесты, чтобы добиться справедливости. Об этом говорит зачинщица «бунта» Гида Вествольд Хансен.

«Это раздражает. Мы надеемся продвинуть эту акцию дальше и привлечь как можно больше людей к участию в ней, чтобы создать максимально возможную силу. Это поможет в конечном итоге повлиять на МОК», – объяснила Гида.

«Мы не можем так жить в 2022 году»

Кажется, привлечь внимание у девушек получилось. Солидарность двоеборкам стали выражать представители других видов спорта. Первой отреагировала Терезе Йохауг, возможно, потому что Гида Хансен – её двоюродная сестра.

«Я надеюсь, что эта акция заставит мир открыть глаза. Мы не можем продолжать так жить в 2022 году», – сказала Йохауг.

Поддержала Гиду и Анне Кальво, ныне лучшая норвежская лыжница.

«Я думаю, это хорошо, что они борются за себя и своё дело. Они встают каждый день и работают, чтобы стать лучшими спортсменами. Они заслуживают участия в Олимпийских играх, как и мужчины», – высказалась Кальво.

На сторону двоеборок встали также Хелене Марие Фоссесхолм, Хейди Венг и Ингвильд Флугстад Эстберг. Солидарность выразили не только норвежские лыжницы, но и иностранки, например, шведка Майя Дальквист.

«Если это вид спорта, который включён в Олимпийские игры, то он должен быть открыт как для женщин, так и для мужчин. Это само собой разумеющееся. Подобные решения показывает, что МОК стоит на одном месте. Я не понимаю, как такое возможно», – объяснила свою позицию Дальквист.

1 декабря в лыжном двоеборье стартует новый сезон Кубка мира, однако и там нет равноправия между спортсменами разного пола. В календаре у мужчин предусмотрено 11 этапов, у женщин – всего пять. Видимо, Гида Хансен совместно с остальными партнёршами по команде продолжит проводить свои акции протеста. Вопрос лишь в том, получится ли у них что-то изменить.