«Скучать не буду. Ни разу». Весь лыжный мир радуется уходу норвежки Йохауг из спорта

Сезон-2022/2023 в лыжных гонках пройдёт без четырёхкратной олимпийской чемпионки, «королевы лыжных гонок» и лучшей лыжницы современности норвежки Терезе Йохауг, объявившей о завершении спортивной карьеры.

С её уходом у всех остальных появляется куда больше шансов на золото, так что грустить соперницы известной норвежки, в отличие от болельщиков, точно не собираются. Более того, весь лыжный мир рад уходу чемпионки.

«Даже лучше, когда Терезе не участвует»

Норвежская лыжница и чемпионка мира в эстафете Тириль Уднес Венг отметила сплошные плюсы в уходе Йохауг из профессионального спорта:

«Я люблю масс-старты, и, может быть, даже лучше, когда Терезе не участвует. Ужасно так говорить. Но тогда не будет такого тяжёлого стартового отрезка, будет более плотная группа в начале гонки. Это мне больше подходит. Я пробовала так соревноваться, когда она не участвовала в «Тур де Ски». Разница очень заметна. Когда её нет, первые два километра становятся, скорее, прогулкой. Без неё можно лучше вкатиться в гонку. Я знаю, что это добавляет азарта. Я с нетерпением жду этого», – приводит слова Венг Dagbladet.

Терезе Йохауг Фото: Millo Moravski/Getty Images

Положительные аспекты завершения карьеры норвежки выделила и обладательница Кубка мира сезона-2021/2022 Наталья Непряева:

«Конечно, очень хотелось бы выиграть у неё, но ей пора уже, что уж (смеётся). Думаю, её уход прибавит интереса в женских лыжах. Будет более непредсказуемая конкуренция», – цитирует Непряеву «РИА Новости Спорт».

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко спокойно отреагировал на уход Терезе: «Никаких эмоций. Вообще ничего. Скучать не буду, ни разу», – сказал Бородавко «Матч ТВ».

Призёр Олимпийских игр из Финляндии Криста Пярмякоски считает, что отсутствие Йохауг значительно изменит женские масс-старты и теперь за призовые места в этих гонках смогут побороться больше лыжниц:

«Больше не будет сильного разрыва группы, и победитель будет определяться в конце. Сильного превосходства одной спортсменки не будет. Конкуренция вырастет, как у мужчин. Йохауг была доминирующей лыжницей, её уход откроет возможности для других», – приводит слова Пярмякоски Iltalehti.

«Лыжные гонки будут более интересными»

Чемпионка мира в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что готова стать новой «королевой лыжных гонок» вместо титулованной норвежки, хотя соревноваться с Йохауг ей нравилось:

«Терезе – лучшая лыжница всех времён, так что без неё будет непривычно. Для меня она всегда была своего рода ориентиром. Преследовать её было чем-то особенным – было ощущение, что победить её невозможно. Но мне, во всяком случае, это удалось. Если бы я этого не достигла, мне было бы тяжело».

Готова ли я примерить на себя звание «королевы лыжных гонок? Да (улыбается). Это то, ради чего я работаю. Должна сказать, что я верю в то, что я делаю, и доверяю себе», – приводит слова Карлссон Expressen.

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Быстрём предположил, что без Йохауг интерес к лыжным гонкам даже повысится:

«Женские лыжные гонки будут более интересными без Терезе Йохауг. Извини, Терезе, но это открывает возможности для многих других. Думаю, это повысит интерес к лыжным гонкам, например, в США. Американки очень сильны, а немки очень хорошо выступили на пекинской Олимпиаде. Я думаю, что это будет очень интересный и более открытый сезон для женских лыжных гонок», – цитирует шведского специалиста издание Expressen.

«Команду ждёт много критики»

И лишь немногие говорят о минусах ухода Терезе. Например, Петтер Нортуг предположил, что после завершения карьеры Йохауг и Майкен Касперсен Фаллы, а также непопадания в основной состав Ингвильд Флугстад Эстберг женскую лыжную сборную Норвегию ждут не самые простые времена:

«Это целая «стена» в команде, которая просто исчезла. Всё, чего достигало это трио, оставляло команду недосягаемой для критики. Без них национальная команда останется без опоры, фундамента.

Теперь мы должны думать о долгосрочной перспективе, чемпионат мира в Тронхейме должен стать нашей целью. А затем Олимпийские игры, на следующий год. По пути туда эта банда, «новая Норвегия», должна быть готова к болезненным поражениям, особенно со стороны конкуренток из Швеции. Эту команду ждёт много критики из-за отсутствия результатов. Надеюсь, эту команду возглавит тренер, который сможет оберегать её и заставит девочек лучше относиться друг к другу», – приводит слова Нортуга TV2.

Норвежский эксперт по лыжным гонкам Петтер Скинстад также высказался о «пустоте» в норвежской команде после ухода Йохауг:

«Я не боюсь пустоты за спиной Терезе Йохауг. Но я готов к тому, что она будет. Если посмотреть на результаты последних лет, то нет сомнений, что в ближайшие несколько лет лыжные гонки с участием норвежек совершенно изменятся. Поэтому также важно быть реалистичным в ожиданиях относительно результатов», – приводит слова Скинстада ABC Nyheter.