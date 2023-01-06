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Норвежский лыжник повторил рекорд Большунова и Устюгова — сколько побед одержал Клебо на «Тур де Ски» — 2023?

Клебо повторил выдающийся рекорд русских лыжников. Эту норвежскую машину не остановить!
Андрей Шитихин
Клебо повторил выдающийся рекорд русских
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Пять этапов подряд ранее выигрывали только Устюгов и Большунов. В следующей гонке Йоханнес может стать абсолютным рекордсменом.

Рекорд, который был только российским за всю историю многодневки «Тур де Ски», теперь стал русско-норвежским. Йоханнес Клебо одержал пятую победу подряд и повторил достижение Сергея Устюгова и Александра Большунова. Уже в следующей гонке – классическом масс-старте на 15 км – Клебо может стать абсолютным рекордсменом. Ранее шесть побед подряд на этапах не одерживал никто.

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Для повторения рекорда Клебо необходимо было выиграть классический спринт. Свою профильную дисциплину, в которой Йоханнес невероятно силён. Казалось бы – всё просто. Главное просто ни с кем не столкнуться и избежать форс-мажора, а далее всё по накатанной. Почти так и произошло.

Клебо уверенно выиграл квалификацию, непринуждённо прошёл четвертьфинал и полуфинал. Но в финале норвежец проиграл финишную прямую. Его «Фишеры» были чуть медленнее, чем «Россиньоль» шведа Калле Хальфварссона, однако Йоханнес всё равно финишировал первым, поскольку заранее обеспечил себе комфортный отрыв – мощнейшее ускорение в небольшой подъёмчик и отличный выход с вершины на спуск.

Но это технические детали, о которых будут помнить только лыжные фанаты, и то далеко не все. По большому счёту эти детали неинтересны. Интересна только статистика, а она говорит о том, что Клебо за свою карьеру выиграл на «Тур де Ски» все восемь спринтов, в которых участвовал, а всего в его активе 16 побед на этапах многодневки – тут он безоговорочный лидер.

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Интересно ещё и то, что норвежец идёт к рекорду по количеству побед подряд по пути Александра Большунова. Тот в 2021-м выиграл пять гонок в отсутствие норвежцев. Клебо побеждает в отсутствие россиян. Как тут не вспомнить, что Сергей Устюгов ставил свой рекорд в битве с сильнейшими – крутыми на тот момент Мартином Сундбю, Дарио Колоньей и Морисом Манифика.

Впрочем, отсутствие главных конкурентов из России всё равно не должно умалять достижений Клебо – он отличный лыжник. Жаль только, что свои победы сейчас он одерживает без борьбы с россиянами. Да и вообще практически без борьбы. Настолько Йоханнес сейчас сильнее всех.

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