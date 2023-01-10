«Главный человек в моей карьере». Как дедушка сделал Клебо великим чемпионом

Коре Хёсфлот подарил внуку лыжи, когда тому было два года. И до сих пор занимается его тренировками и воспитанием.

8 января Йоханнес Клебо уже в третий раз в карьере выиграл общий зачёт «Тур де Ски», причём сделал это очень легко и уверенно. Без Большунова, которому нельзя выступать на международных турнирах, у норвежца в пелотоне нет ни единого серьёзного соперника. Клебо может проиграть считаные гонки, однако в целом он с огромным запасом лучший лыжник Кубка мира и главный фаворит чемпионата мира – 2023, где может собрать чуть ли не всё золото.

Но как же он стал таким крутым?

На лыжах даже за обедом

Своими успехами Клебо во многом обязан именитому дедушке, профессиональному лыжнику Коре Хёсфлоту. Он в последние годы посвятил себя тренерской работе с главным подопечным – родным внуком.

Йоханнес Клебо с дедушкой Фото: Из личного архива Йоханнеса Клебо

Именно дедушка подарил Йоханнесу лыжи на Рождество, когда тому было только два года. Маленький Клебо проходил в них по гостиной все праздники, а уже к Пасхе уверенно стоял на спусках в горах.

Когда Йоханнес катался по лыжне вокруг дома, то не снимал лыжи, даже чтобы пообедать. Еду ему выносили на улицу. Мальчишка вместе с дедом катался до захода солнца, они вместе строили из снега горки и трамплины.

Интересно, что первым тренером Йоханнеса была и мама, которую в своё время также готовил Коре. Элизабет в молодости была довольно успешной лыжницей, но завершила карьеру в связи с травмой.

Особая химия между внуком и дедом

Дедушка отвозил и забирал внука с лыжных тренировок. Часто выходило так, что ещё не уставший после тренировки в клубе Йоханнес хотел пробежать круг по трассе, и Коре составлял ему компанию. Тогда и зародилось по-настоящему профессиональное сотрудничество дедушки и внука.

«Для меня дедушка – главный человек в спортивной карьере. И совершенно неважно, сколько ему исполнилось лет. На нём лежит вся ответственность за моё спортивное развитие и воспитание. Он и только он будет моим тренером всё то время, пока я буду стоять на лыжах», – с любовью говорил Клебо.

Между дедом и внуком особая «химия». Йоханнес рассказывает, что они часами могут говорить о тренировках, вместе ходят на охоту и рыбалку.

Йоханнес Клебо с дедушкой Фото: Из личного архива Йоханнеса Клебо

После первой победы в общем зачёте «Тур де Ски» в сезоне-2017/2018 Коре Хёсфлот рассказал о том, как переживал за своего внука:

«Эта победа, бесспорно, стала самой важной в этом году. После финиша было много слёз. Вероятно, я слишком много переживал во время подъёма, отсюда все эмоции. Сам не знаю, что я кричал в тот момент. Я просто делал это от переизбытка эмоций», – поделился гордый за внука дед.

Клебо бросил вызов высоте

Ещё в подростковом возрасте Йоханнес и Коре составили долгосрочный план, который в итоге привёл юного норвежца к грандиозным успехам.

Главной особенностью плана был в отказ от сборов на высоте, пока организм Йоханнеса не сможет выдерживать 1000 тренировочных часов в год.

«Выбор был сделан заранее. Нужно быть в состоянии терпеть тренировки, прежде чем начинать экспериментировать с высотой. Когда ты выдерживаешь, то можешь бросать ей вызов. Это образ мышления и план, который у меня был с 17-18 лет. И мы остались верны ему», – рассказывал Клебо.

В течение двух последних сезонов Йоханнес придерживается режима высокогорной подготовки и часто тренируется на высоте до 2000 метров над уровнем моря, стараясь увеличить свою мощь. В текущем сезоне Клебо – единственный спортсмен в сборной Норвегии, сделавший ставку на высоту. Йоханнес, в отличие от соотечественников и многих конкурентов, провёл серию сборов в горах. И эта стратегия пока приносит свои результаты.

Йоханнес будет придерживаться этого плана и перед двумя главными турнирами нового олимпийского цикла: чемпионатом мира в Тронхейме в 2025 году и Олимпийскими играми в Италии в 2026-м.

Йоханнес прочувствовал своё тело

Похоже, внук и дед смогли разработать идеальный план, ведь Йоханнесу почти никто не может противостоять, и он бьёт рекорд за рекордом.

«Думаю, что план сработал хорошо, и я чувствую, что добился прогресса в дистанционных гонках, что и являлось моей целью», – сказал Клебо.

«Мы никогда не торопились. Вместо этого мы расставили приоритеты шаг за шагом. Именно так Йоханнес рано смог прочувствовать своё тело, понять, как оно реагирует на тренировки», – объяснил старший Хёсфлот.

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Никлас Дюрхауг, как и все, впечатлён результатами Клебо и его долгосрочным планом подготовки.

«Мы, наверное, никогда не видели его в лучшей форме, так что надо похвалить Коре и Йоханнеса. Это 10 баллов из 10! Я думаю, что он поступил разумно, подождав немного с высотой, чтобы его тело могло получить новый импульс. Возможно, сейчас для него настало лучшее время».

Семейный подряд Клебо

Коре Хёсфлот по-прежнему проводит очень много времени с внуком. На осеннем сборе в итальянском Ливиньо дед также был рядом.

«Всегда приятно, что дедушка рядом – для меня просто фантастика, что он приехал сюда», – радовался тогда готовившийся к сезону Йоханнес.

Клебо и Коре в 2018 году даже выпустили книгу под названием «Йоханнес и дедушка», где рассказали о трогательных семейных отношениях.

Йоханнес Клебо с дедом Фото: Из личного архива Йоханнеса Клебо

К слову, отец Клебо является его личным менеджером, младший брат ведёт YouTube-канал спортсмена, а сестра помогает отвечать на многочисленные письма. У Йоханнеса аллергия на глютен, поэтому он всегда возит с собой хлеб, который печёт для него его бабушка Милдрид. Запекать хлеб приходится в большом количестве, потому что Йоханнес подолгу не бывает дома.

14 января 2023 года дедушка Клебо отпразднует большой юбилей. Именитому тренеру исполнится 80 лет, и нет сомнений, что самый крутой лыжник мира прямо сейчас захочет сделать деду большой подарок на лыжне.