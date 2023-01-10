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Как дедушка Коре Хёсфлот сделал Йоханнеса Клебо великим лыжником и чемпионом – детство, долгосрочный план

«Главный человек в моей карьере». Как дедушка сделал Клебо великим чемпионом
Юлия Сидорова
Йоханнес Клебо с дедушкой
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Коре Хёсфлот подарил внуку лыжи, когда тому было два года. И до сих пор занимается его тренировками и воспитанием.

8 января Йоханнес Клебо уже в третий раз в карьере выиграл общий зачёт «Тур де Ски», причём сделал это очень легко и уверенно. Без Большунова, которому нельзя выступать на международных турнирах, у норвежца в пелотоне нет ни единого серьёзного соперника. Клебо может проиграть считаные гонки, однако в целом он с огромным запасом лучший лыжник Кубка мира и главный фаворит чемпионата мира – 2023, где может собрать чуть ли не всё золото.

Но как же он стал таким крутым?

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На лыжах даже за обедом

Своими успехами Клебо во многом обязан именитому дедушке, профессиональному лыжнику Коре Хёсфлоту. Он в последние годы посвятил себя тренерской работе с главным подопечным – родным внуком.

Йоханнес Клебо с дедушкой

Йоханнес Клебо с дедушкой

Фото: Из личного архива Йоханнеса Клебо

Именно дедушка подарил Йоханнесу лыжи на Рождество, когда тому было только два года. Маленький Клебо проходил в них по гостиной все праздники, а уже к Пасхе уверенно стоял на спусках в горах.

Когда Йоханнес катался по лыжне вокруг дома, то не снимал лыжи, даже чтобы пообедать. Еду ему выносили на улицу. Мальчишка вместе с дедом катался до захода солнца, они вместе строили из снега горки и трамплины.

Интересно, что первым тренером Йоханнеса была и мама, которую в своё время также готовил Коре. Элизабет в молодости была довольно успешной лыжницей, но завершила карьеру в связи с травмой.

Особая химия между внуком и дедом

Дедушка отвозил и забирал внука с лыжных тренировок. Часто выходило так, что ещё не уставший после тренировки в клубе Йоханнес хотел пробежать круг по трассе, и Коре составлял ему компанию. Тогда и зародилось по-настоящему профессиональное сотрудничество дедушки и внука.

«Для меня дедушка – главный человек в спортивной карьере. И совершенно неважно, сколько ему исполнилось лет. На нём лежит вся ответственность за моё спортивное развитие и воспитание. Он и только он будет моим тренером всё то время, пока я буду стоять на лыжах», – с любовью говорил Клебо.

Между дедом и внуком особая «химия». Йоханнес рассказывает, что они часами могут говорить о тренировках, вместе ходят на охоту и рыбалку.

Йоханнес Клебо с дедушкой

Йоханнес Клебо с дедушкой

Фото: Из личного архива Йоханнеса Клебо

После первой победы в общем зачёте «Тур де Ски» в сезоне-2017/2018 Коре Хёсфлот рассказал о том, как переживал за своего внука:

«Эта победа, бесспорно, стала самой важной в этом году. После финиша было много слёз. Вероятно, я слишком много переживал во время подъёма, отсюда все эмоции. Сам не знаю, что я кричал в тот момент. Я просто делал это от переизбытка эмоций», – поделился гордый за внука дед.

Клебо бросил вызов высоте

Ещё в подростковом возрасте Йоханнес и Коре составили долгосрочный план, который в итоге привёл юного норвежца к грандиозным успехам.

Главной особенностью плана был в отказ от сборов на высоте, пока организм Йоханнеса не сможет выдерживать 1000 тренировочных часов в год.

«Выбор был сделан заранее. Нужно быть в состоянии терпеть тренировки, прежде чем начинать экспериментировать с высотой. Когда ты выдерживаешь, то можешь бросать ей вызов. Это образ мышления и план, который у меня был с 17-18 лет. И мы остались верны ему», – рассказывал Клебо.

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В течение двух последних сезонов Йоханнес придерживается режима высокогорной подготовки и часто тренируется на высоте до 2000 метров над уровнем моря, стараясь увеличить свою мощь. В текущем сезоне Клебо – единственный спортсмен в сборной Норвегии, сделавший ставку на высоту. Йоханнес, в отличие от соотечественников и многих конкурентов, провёл серию сборов в горах. И эта стратегия пока приносит свои результаты.

Йоханнес будет придерживаться этого плана и перед двумя главными турнирами нового олимпийского цикла: чемпионатом мира в Тронхейме в 2025 году и Олимпийскими играми в Италии в 2026-м.

Йоханнес прочувствовал своё тело

Похоже, внук и дед смогли разработать идеальный план, ведь Йоханнесу почти никто не может противостоять, и он бьёт рекорд за рекордом.

«Думаю, что план сработал хорошо, и я чувствую, что добился прогресса в дистанционных гонках, что и являлось моей целью», – сказал Клебо.

«Мы никогда не торопились. Вместо этого мы расставили приоритеты шаг за шагом. Именно так Йоханнес рано смог прочувствовать своё тело, понять, как оно реагирует на тренировки», – объяснил старший Хёсфлот.

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Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Никлас Дюрхауг, как и все, впечатлён результатами Клебо и его долгосрочным планом подготовки.

«Мы, наверное, никогда не видели его в лучшей форме, так что надо похвалить Коре и Йоханнеса. Это 10 баллов из 10! Я думаю, что он поступил разумно, подождав немного с высотой, чтобы его тело могло получить новый импульс. Возможно, сейчас для него настало лучшее время».

Семейный подряд Клебо

Коре Хёсфлот по-прежнему проводит очень много времени с внуком. На осеннем сборе в итальянском Ливиньо дед также был рядом.

«Всегда приятно, что дедушка рядом – для меня просто фантастика, что он приехал сюда», – радовался тогда готовившийся к сезону Йоханнес.

Клебо и Коре в 2018 году даже выпустили книгу под названием «Йоханнес и дедушка», где рассказали о трогательных семейных отношениях.

Йоханнес Клебо с дедом

Йоханнес Клебо с дедом

Фото: Из личного архива Йоханнеса Клебо

К слову, отец Клебо является его личным менеджером, младший брат ведёт YouTube-канал спортсмена, а сестра помогает отвечать на многочисленные письма. У Йоханнеса аллергия на глютен, поэтому он всегда возит с собой хлеб, который печёт для него его бабушка Милдрид. Запекать хлеб приходится в большом количестве, потому что Йоханнес подолгу не бывает дома.

14 января 2023 года дедушка Клебо отпразднует большой юбилей. Именитому тренеру исполнится 80 лет, и нет сомнений, что самый крутой лыжник мира прямо сейчас захочет сделать деду большой подарок на лыжне.

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Теги Лыжи Кубок мира Йоханнес Хёсфлот Клебо •••

Заглавное фото: Из личного архива Йоханнеса Клебо

Источник: «Чемпионат»

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