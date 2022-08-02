«Вся команда следит за ситуацией». Клебо получил травму и взволновал Норвегию

Врач норвежской команды заявил о лечении, которое может продлиться 12 недель. Но лыжник собирается участвовать в гонках.

Пятикратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо получил травму. Врач национальной команды заявил, что лечение может растянуться надолго. Но сам спортсмен пока не собирается менять свои планы и даже планирует участие в гонках.

«Лечение требует времени»

Что именно случилось с Клебо? Пару недель назад действующий обладатель Кубка мира во время тренировки почувствовал дискомфорт в области правой ягодицы.

«Йоханнес почувствовал небольшой дискомфорт в области правой ягодицы во время тренировки. Мы собирались провести большую тренировочную неделю, но после разговора пришли к выводу, что лучше изменить планы», – рассказывал тренер сборной Норвегии Арильд Монсен ещё 21 июля.

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Вместо тренировочной работы Клебо получил время на восстановление, а тем временем врачи детально изучили МРТ и выяснили, что повреждение сложнее, чем представлялось изначально.

«У него было предчувствие, что что-то не так. Две недели назад мы сделали МРТ и выяснили, что Йоханнес получил растяжение верхней части подколенного сухожилия. Лечение подобной травмы требует времени. Основываясь на предыдущем опыте, мы предполагаем, что с момента получения травмы до полного её заживления проходит от 6 до 12 недель», – рассказал врач лыжной сборной Норвегии Ове Фераген.

Йоханнес Клебо Фото: РИА Новости

«Вся команда следит за ситуацией»

По словам специалиста, пока рано говорить о том, будет ли Йоханнес серьёзно менять свои тренировочные планы из-за повреждения.

«Вся медицинская команда внимательно следит за ситуацией. Мы оцениваем его состояние здоровья неделя за неделей», – сказал Фераген.

Кажется, на самом деле всё не так плохо, как утверждается в норвежских СМИ. Действительно, Клебо взволновал всю Норвегию – что случилось, сколько времени он не сможет тренироваться? Но ведь никто точно не знает, кроме самого спортсмена и врачей, когда именно он получил травму.

Фераген только намекнул, что это случилось примерно четыре недели назад. Кроме того, Йоханнес сам разрешил врачу прокомментировать ситуацию в СМИ.

Конечно, журналисты теперь будут пристальнее следить за тем, что происходит с одним из лучших лыжников мира. Но вспомните прошлый год, когда Александр Большунов фактически сорвал летнюю подготовку из-за нескольких травм, и за ходом его восстановления все мы следили ежедневно.

Пока Клебо никаких изменений в планы вносить не собирается. На данный момент он намерен участвовать в фестивале Toppidrettsveka, который пройдёт с 25 по 27 августа, и в программе которого предусмотрены классический масс-старт на 54 км, классический спринт и коньковая разделка.

После этого фестиваля Клебо намерен отправиться в американский Парк-Сити и месяц провести на высоте, а затем поехать в итальянский Ливиньо.