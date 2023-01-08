Клебо не всесилен. Его победная серия прервалась на адской горе

Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем многодневки «Тур де Ски» – 2023. После шести первых мест в предыдущих шести гонках у него было минутное преимущество перед ближайшим преследователем. После восхождения на Альп-де-Чермис та же минута преимущества у Клебо и осталась.

Несмотря на то что Клебо до этого дважды в карьере выигрывал «Тур де Ски», лучшим горовосходителем он не был никогда. В том же 2020-м Йоханнес в очной борьбе с Александром Большуновым, тоже не самым быстрым тогда горняком, проиграл минуту. Но с каждым годом норвежец становится лучше в определённых аспектах.

В текущем сезоне, как подчеркнул старший тренер сборной России Юрий Бородавко, Клебо очень сильно прибавил в технике классического хода, став похожим на лучших советских лыжников. Прибавил он и в мастерстве преодоления финальной горы на «Тур де Ски». Клебо шёл в настолько удобном для себя темпе, что даже прибавить смог, когда тренеры ему подсказали, что неплохо бы это сделать.

Но Йоханнес не всесилен. Одержать семь подряд в семи гонках ему не удалось – он остановился на шести, всё равно поставив новый рекорд. В адскую гору Клебо прибежал шестым, уступив соотечественнику Симену Крюгеру всего-то 45 секунд.

Йоханнес Клебо Фото: Zuma\TASS

Единственным, кто составил Крюгеру конкуренцию в битве за звание царя горы, был соотечественник Ханс Холунд, в итоге проигравший только пять секунд. Третьим в последней гонке сенсационно стал француз Жюль Лапьер, которого вряд ли хоть кто-то рассматривал в качестве претендента на высокие места.

Что касается Клебо, то теперь у норвежца три победы на «Тур де Ски» — больше только у легендарного швейцарца Дарио Колоньи, который четыре раза выигрывал многодневку. Так что Йоханнесу ещё есть к чему стремиться. Но когда на мировую арену вернутся россияне, так легко побеждать ему уже не удастся.